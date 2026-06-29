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След ултиматума от Зеленски и натиска от Путин: Си Дзинпин се намеси в играта за суверенитета на Минск

29 юни 2026, 11:19 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.by
След ултиматума от Зеленски и натиска от Путин: Си Дзинпин се намеси в играта за суверенитета на Минск

Беларуският президент Александър Лукашенко пристигна в Пекин днес на необявено посещение и проведе среща с китайския си колега Си Дзинпин. Визитата идва малко след срещата между Лукашенко и Владимир Путин, която се състоя на 26 юни в резиденцията на руския диктатор във Валдай при закрити врати.

Интересно изявление направи Дзинпин - той заяви пред Александър Лукашенко, че Китай подкрепя Беларус в защитата на нейния национален суверенитет, независимост и териториална цялост. Съобщението разпространи китайското външно министерство.

Това е интересен момент, тъй като срещата в Пекин се провежда на фона на нарастващото напрежение между Беларус и Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски на няколко пъти остро предупреди Лукашенко да не се намесва във войната в Украйна, както и че украинските въоръжени сили са наясно, че ретранслаторни станции на територията на Беларус помагат на руснаците да насочват ударите си срещу украинските градове и села. На 19 юни Зеленски даде срок на Лукашенко от една седмица да премахне тези ретранслатори, в противен случай заплаши, че украинските военни ще го направят сами. В същото време очевидно Путин все повече притиска и тласка Лукашенко да влезе във войната, тъй като Русия се сблъсква с все по-големи проблеми на фронта и има нужда от нова ескалация.

Изявлението на Си за подкрепа на териториалната цялост и независимостта на Беларус веднага бе изтълкувано от военни канали и руски пропагандатори в Telegram като ясен знак към Путин, че няма да бъде допуснато "Русия да погълне и анексира Беларус в рамките на Съюзната държава", както пише Z-каналът Alex Parker Returns.

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Снимка: president.gov.by

Си Дзинпин заяви, че Китай и Беларус "трябва да поддържат стратегически диалог, да насърчават непрекъснатото развитие на двустранните отношения на високо ниво и да носят по-големи ползи за народите на двете страни“, се казва в изявление на китайското външно министерство.

Си също така заяви, че Китай е готов да продължи да помага на Беларус в нейното развитие и строителство в рамките на своите възможности.

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Беларус Александър Лукашенко Владимир Путин Китай Си Дзинпин
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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