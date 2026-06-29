"За достойна дипломатическа служба": Служители на МВнР с мирен протест срещу бюджет 2026 (СНИМКА)

Служители на Министерство на външните работи на Република България са излезли на мирен протест пред министерството. Основното им мото и искане е "За достойна дипломатическа служба". Протестът им е насочен срещу бюджет 2026 г. Дипломатическият служител Добрин Станев, който миналата година говореше за "предизвестената смърт на българската дипломация", публикува снимка от протеста в социалната мрежа.

"Дипломатическата служба е службата с най-високи критерии за влизане и с най-ниски заплати за оставане. Инерцията да ровим дъното ще се запази и в сегашната бюджетна процедура, където Външно министерство отново трябва да търси къде да реже и от без това опосканите си възможности. Министър-председателят какъв път ще даде на българската дипломация с настояването си за поголовни съкращения", написа служителят преди дни. ОЩЕ: Най-високи изисквания, а най-ниски заплати: В МВнР се чудят защо Радев ги подлага на поголовни съкращения

Отговорът на МВнР

По-рано от външно министерство излязоха с позиция, че разбират тревогата исканията на служителите на министерството, като се оправдаха с унаследения бюджет за 2026 г. и обясниха най-общо, че целта на ситуацията сега е дългосрочно справедиво възнаграждения.

"Както и до сега, министърът и цялото ръководство остават силно ангажирани и отворени за конструктивен диалог с Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба по всички въпроси, касаещи условията на труд и служителите", се посочваше още в съобщението на външно министерство. ОЩЕ: МВнР даде надежда на дипломатите след затягането на коланите: Целта е по-високи заплати