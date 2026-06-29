Спорт:

"За достойна дипломатическа служба": Служители на МВнР с мирен протест срещу бюджет 2026 (СНИМКА)

29 юни 2026, 10:34 часа 353 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Dobrin Stanev
"За достойна дипломатическа служба": Служители на МВнР с мирен протест срещу бюджет 2026 (СНИМКА)

Служители на Министерство на външните работи  на Република България са излезли на мирен протест пред министерството. Основното им мото и искане е "За достойна дипломатическа служба". Протестът им е насочен срещу бюджет 2026 г. Дипломатическият служител Добрин Станев, който миналата година говореше за "предизвестената смърт на българската дипломация", публикува снимка от протеста в социалната мрежа.

"Дипломатическата служба е службата с най-високи критерии за влизане и с най-ниски заплати за оставане. Инерцията да ровим дъното ще се запази и в сегашната бюджетна процедура, където Външно министерство отново трябва да търси къде да реже и от без това опосканите си възможности. Министър-председателят какъв път ще даде на българската дипломация с настояването си за поголовни съкращения", написа служителят преди дни. ОЩЕ: Най-високи изисквания, а най-ниски заплати: В МВнР се чудят защо Радев ги подлага на поголовни съкращения

Отговорът на МВнР

По-рано от външно министерство излязоха с позиция, че разбират тревогата исканията на служителите на министерството, като се оправдаха с унаследения бюджет за 2026 г. и обясниха най-общо, че целта на ситуацията сега е дългосрочно справедиво възнаграждения.

"Както и до сега, министърът и цялото ръководство остават силно ангажирани и отворени за конструктивен диалог с Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба по всички въпроси, касаещи условията на труд и служителите", се посочваше още в съобщението на външно министерство. ОЩЕ: МВнР даде надежда на дипломатите след затягането на коланите: Целта е по-високи заплати

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
протест МВнР Съкращения Заплати Дипломати държавни служители Бюджет 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес