Арестуваха шефа на ВиК – Несебър за подкуп

Ръководителят на ВиК - Несебър е задържан заради получен подкуп от 8 000 евро. Това съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. Свилен Йорданов е задържан на 26 юни в землището на село Кошарица. Има и още един задържан, който е на висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действия във ВиК. Според разследването със сумата инвеститор в района на селото е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.

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Извършени са много действия - оглед на автомобил, претърсвания и изземвания от офиси в Несебър.

В жилището на шефа на ВиК-Несебър са установени около 33 000 евро, като в непосредствена близост до тях е имало тефтери със списъци и имена.

Директорът на ОД-МВР Бургас заяви, че са проведени множество оперативни мероприятия. Разпитан е свидетел, материалите са докладвани в прокуратурата.

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Свилен Йорданов. По закон за това престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода" до 6 години и глоба от 5 000 евро.