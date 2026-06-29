Илиян Василев: Контрабандните канали стоят в основата на случая "Петрохан"

Бившият посланик на България в Русия Илиян Василев публикува остър коментар във Facebook, в който определя случая "Петрохан" като пореден пример за "пленена държава от корист и егоизъм". Според него трагедията не се различава от скандала с пътните мантинели, а институциите не са успели да възстановят общественото доверие.

"Случаят Петрохан е същият като случаят с мантинелите. Пленена държава от корист и егоизъм", пише Василев.

Според него обяснението трябва да се търси в историята на контрола върху контрабандните канали още от времето на Тодор Живков. По думите му тогава този контрол е бил упражняван от държавата и службите, докато днес, според множество публични твърдения и разследвания през годините, тези ресурси се разпределят между представители на службите, политически покровители и организираната престъпност. Още: Илиян Василев се подигра на Путин за "Орешник"

В публикацията си Василев коментира и появилата се в публичното пространство информация, че убитите млади мъже са били използвани от ДАНС като източници или сътрудници. Той подчертава, че ако това е вярно, възникват редица въпроси.

"Възниква логичният въпрос дали целта е била действително да подпомагат разследванията, или по-скоро да бъдат държани под контрол, за да не стигнат до неудобни истини", пише той. Според него още по-тревожен е въпросът дали, след като са престанали да бъдат удобни, не са били оставени без защита.

По думите му обществото така и не е получило убедителен отговор на тези въпроси, а вместо това е станало свидетел на "различни версии, внушения и психологически операции, които повече размиваха картината, отколкото да я изяснят".

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В заключение Василев заявява, че държавата и институциите не са създали усещане, че истината е била потърсена докрай.

"Всичко направиха, само не могат да измислят мотив, в който да има поне зрънце логика. За това оставиха нещата така - с надежда времето да покрие случая. Убитият убит, каналите си работят", завършва публикацията му.