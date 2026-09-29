Любовта е във въздуха: Допамин за вторник

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Моля те, прегърни ме! Допамин за петък
Animals may not speak our language, but their emotions are impossible to miss. The love and innocence in this little one’s eyes make you want to hold him close. ❤️ pic.twitter.com/YYcGzAEvTw— The Adventurous Soul (@TAdventurousoul) September 26, 2026
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