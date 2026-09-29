Путин забрани износа на пари в брой от Русия, ако са над 10 500 евро

Диктаторът Владимир Путин подписа указ, с който се забранява износът на суми над 1 милион рубли (10 527,14 евро по днешния курс) от Русия към страните от Евразийския икономически съюз (ЕАЭС) - Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, както и към Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Забраната важи за физически лица, юридически лица и индивидуални предприемачи. Суми, надвишаващи 1 милион рубли, обаче могат да бъдат изнасяни през международни летища при представяне на банкови извлечения или други документи, потвърждаващи тегленето на валута от сметка.

Нарушенията на тази забрана ще доведат до конфискация на парите, гласи указът.

Освен за пътници, преминаващи през международни летища, определени от правителството, изключения се прилагат за официални дипломатически мисии и лица, които представят банкови извлечения за разрешение.

Снимка: Kremlin.ru

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Новите ограничения влизат в сила незабавно.

Намален лимит и разширен списък с държави

През април 2026 г. властите в Москва вече забраниха на руснаците да изнасят рубли в брой към държавите от ЕАЭС в суми, надвишаващи 100 000 долара, без подкрепящи документи. Сега обаче този лимит е намален, а списъкът на държавите, за които важи забраната, е разширен.

Освен това, считано от март 2022 г., е забранено изнасянето на долари, евро и други чуждестранни валути от Русия в суми, надвишаващи еквивалента на 10 000 долара.

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