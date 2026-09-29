Специализиран бус на Фондация "Сурия" ще помага на деца и младежи в Червен бряг

Специализираният бус на Фондация "Сурия" вече е в гр. Червен бряг и е там, където е най-нужен - при децата и младежите от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Оттук нататък той ще помага за по-сигурното и спокойно придвижване до лекари, терапии, рехабилитационни дейности, училище и различни инициативи извън Центъра.

Снимка: Фондация "Сурия"

Защото когато транспортът е достъпен, се отварят много повече възможности за грижа, развитие, социални контакти и пълноценно участие в живота извън дома.

Този бус стигна до Червен бряг благодарение на всички вас, които застанахте зад каузата, съобщават от Фондация "Сурия". Оттам благодарят на всички, които са помогнали за това една важна нужда да се превърне в реална промяна. "Днес имаме още една причина да вярваме, че когато сме заедно, можем да променяме ежедневието на хората към по-добро", се казва в съобщение на "Сурия".