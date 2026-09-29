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Леопардчета близнаци се родиха в български зоопарк (СНИМКИ)

29 септември 2026, 12:20 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Леопардчета близнаци се родиха в български зоопарк (СНИМКИ)

Две малки леопардчета са най-новите обитатели на Зоопарк Стара Загора и поредното ценно попълнение в многобройната и разнообразна колекция на зооградината. Близнаците са от мъжки пол, родени са на 28 юли 2026 г. Те са в отлично здравословно състояние и с желание за игри и пакости, а майка им се грижи и е до тях неотлъчно, уверяват от зоопарка. Новите попълнения вече имат и своите имена – Джай (Jai, “завоевател“) и Шанти (Shanti (“мир“). Двете малки леопардчета тепърва ще разкриват своите характери, а посетителите ще могат да ги опознават с всяка следваща тяхна игра и пакост. Те са първото потомство на своите родители – четиригодишните Лея и Данте. Двамата леопарди пристигат в Зоопарк Стара Загора от Словакия през 2022 г., а днес тяхното семейство вече се радва на своето първо поколение. Още: Леопардът романтик: Вашата доза допамин за днес

Посетителите могат вече да видят малките

„Радостта на екипа ни от новородените леопардчета е безгранична. Благодаря на всички за всеотдайната работа и ежедневните грижи не само за близнаците, но и за всички животни от нашата колекция“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Снимка община Стара Загора

Раждането на леопардчета е специален момент както за екипа на Зоопарка, така и за посетителите. Бременността при леопардите продължава приблизително 90–105 дни, а обикновено се раждат между две и три малки. В природата майката търси спокойно и защитено укритие, където да роди и да отглежда малките си, далеч от потенциални заплахи. Именно затова в първите седмици след раждането майката и малките се нуждаят от спокойствие и сигурност. Първите щастливци вече успяха да видят малките леопардчета, а любопитството към тях расте с всеки изминал ден. Още: Нашата ли е? Забелязаха черна пантера до резиденцията на крал Чарлз III и Камила

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Близнаци Стара Загора Зоопарк леопард
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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