Най-важните новини за деня: 29 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 септември 2026 г.

ПО 50 ЕВРО ЗА КОЛЕДА ЗА ПОВЕЧЕ ХОРА. ДАННИ КОЛКО ДУШИ ОТИДОХА НА СЕЛО, ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА ДАВА ПАРИ

50 евро по Коледа за социално уязвими групи – да, това е част от законодателство, прието в края на периода, в който управляваше правителството на Росен Желязков. Това е стабилно законодателство, подкрепям го, предвидени са пари за това. Вече по Коледа и Великден се подкрепя по-широк кръг уязвими лица, като се обследва колко всъщност е доходът им. Сега, по Коледа, конкретният размер на помощта е 50 евро. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова.

НОВО 20 СЕ ГОТВИ В ЗАКОНА: ЗАРАДИ РАКИЯ, ДЪРЖАВАТА МОЖЕ ДА ВИ СПРЕ FACEBOOK

След "шока", преминал през българския народ, че домашната му ракия е под заплаха, сега на хоризонта се задава нова опасност по темата - пълното спиране на достъпа до социални мрежи и други сайтове при подозрения за опити за продажба на акцизни стоки онлайн.

РАКИЯТА, ПАРИТЕ, ДАНЪЦИТЕ: КАКВО СТАВА С КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ? АНАЛИЗ НА ПЕТКО ПЕТКОВ (ВИДЕО)

Не мога да кажа защо все още не виждаме социологически изследвания. При нас по-скоро това се дължи на изчакването на политиците, за да има по-реалистични данни. Това заяви в предаването Студио Actualno социологът от “Галъп” Петко Петков, коментирайки предизборната кампания в България.

ПОСЛУШЕН ЛИ ЩЕ БЪДЕ КАТО ПРЕЗИДЕНТ: ОТГОВОРЪТ ОТ АНДРЕЙ ГЮРОВ

Държавата да работи за гражданите, а не гражданите да работят за държавата. Един президент трябва да показва, че има собствено мнение и да бъде близо до гражданите. Такива цели си постави кандидатът за президент и бивш служебен министър-председател Андрей Гюров в ефира на bTV. Още: Андрей Гюров пред Actualno: Хората са объркани към кой съюз принадлежим (ВИДЕО)

ТРАГЕДИЯТА В "ЕЛЕНИТЕ": ПРОКУРАТУРАТА Е НА ХОД, ПРИЗОВАНА Е ДА ТЪРСИ НИЩОЖНОСТ НА СКАНДАЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ (СНИМКИ)

Почти година след трагедията в курортен комплекс "Елените" (Община Несебър, област Бургас), при която след мащабните наводнения в началото на октомври 2025 г. загинаха четирима души, става ясно, че прокуратурата е алармирана от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Във фокуса е печално известният хотел „Негреско". Поради установени от РДНСК-Бургас "множество нарушения" при разрешаването и изграждането, от началника на ДНСК е бил подаден сигнал до изпълняващия длъжността главен прокурор, с предложение прокуратурата да протестира пред съда издадените от главния архитект на община Несебър разрешения за строеж - с цел обявяването им за нищожни.

МЕТАФОРАТА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО КАТО ИЗКУСТВО: КАК Е ВЪЗМОЖНО, ОБЯСНЯВА СТЕФАН THE СТЕФАНОВ (ВИДЕО)

Пет години след първата си самостоятелна изложба визуалният артист Стефан Стефанов се завръща с „Моите екзистенциални метафори“ (My Existential Metaphors) - изложба от 20 изцяло нови авторски плаката, създадени специално за нея. Изложбата ще бъде открита на 26 октомври от 19:00 ч. в nOva art space, ул. „Съборна“ 3, София, и ще може да бъде посетена до 31 октомври.

УСКОРЕНИЕ ЗА РСМ И УКРАЙНА? ЕК ОБМИСЛЯ ДА СЛОЖИ КРАЙ НА РЕШЕНИЯТА С КОНСЕНСУС

Европейската комисия ще предложи основна промяна в начина, по който ЕС взема решения, за да заобиколи възможностите на държавите членки за национално вето и да въведе нови гаранции за върховенството на закона, докато се стреми да включи допълнителни членове, като Черна гора и Албания, предаде Rapporteur, известна в миналото като Euractiv. Според медията председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще представи план за най-голямата промяна във вътрешното функциониране на ЕС от десетилетия, когато направи важно съобщение за това как да се подготви за по-голям Съюз от над 30 членове следващата седмица – без да се изменя Договорът от Лисабон за ЕС.

ДРОНОВЕ НАД ЕВРОПА, САБОТАЖИ И КИБЕРАТАКИ: ЕС ГОТВИ ОБЩ ОТГОВОР

Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз искат блокът да изработи общ отговор на нарастващата вълна от хибридни атаки, свързвани с Русия.

НОВАТА ЦЕНА НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА: КОЙ - КОЛКО. ВИДНИ Z-КАНАЛИ: РУСКАТА АРМИЯ ПРИ ЛИМАН ОТСТЪПВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Санкциите и експулсирането на дипломати работят, обаче трябва да видим какво още да направим. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (де факто европейският външен министър) Кая Калас. И тя визираше с тези думи "продължаващите упорити саботажи" в Европа, зад които стои Путинова Русия.

РУСИЯ СЕ РАЗВИВА, УКРАЙНА НАПРЕДВА: КОЙ ПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА?

Дълго време Украйна изпреварваше Русия по отношение на бързото внедряване на технологии и реагиране на новите предизвикателства на бойното поле, но тази разлика сега бързо се стопява. Русия стремително се адаптира. Един от примерите е с руските "Шахед"-и - когато украинците разработиха прехващачи за тяхното унищожаване, руснаците започнаха да използват реактивни модели, които са много по-трудни за прехващане. Това каза бившият изпълнителен директор на Google и настоящ ръководител на американската отбранителна компания Perennial Autonomy Ерик Шмид, чиито компании сега доставят високотехнологични дронове на украинската армия и който редовно пътува до Украйна. Той заяви, че се е завърнал от последното си пътуване дотам "с най-дълбоката си тревога от началото на войната". Според него предстоящата зима ще е решаваща за изхода от войната.

НОВИЯТ ВАРИАНТ НА CHATGPT Е СПРЯН. 80 СТРАНИЦИ ЗА РИСКОВЕТЕ ОТ ИИ В ПРОСПЕКТ НА ANTHROPIC ЗА БОРСАТА

Американският технологичен вариант OpenAI се отказа от планираното пускане на GPT-6.1 Astra поради опасения за безопасността. Това съобщават редица западни медии, например CNBC. Защо - защото вътрешни тестове показали, че моделът по-често от предишните версии е предоставял на потребителите неточна информация за действията си и е можел да продължи да изпълнява задачи без разрешение от ползващия го човек. Това пише The Wall Street Journal - медията първа съобщи новината, но с уточнение, че OpenAI не е предоставила публично конкретни примери.