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Жълт код за силен вятър. Времето утре - 30 септември 2026 г. (КАРТА)

29 септември 2026, 15:56 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Жълт код за силен вятър. Времето утре - 30 септември 2026 г. (КАРТА)

На 30 септември минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 20°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Жълт код

Жълт код за силен вятър е обявен за цялото Черноморие, както и за част от област Кърджали, Хасково и Ямбол.  Максималните температури ще бъдат 20°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

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Над планините от Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина – слаб сняг. Над Стара планина ще се установява слънчево време. Ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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