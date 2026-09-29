Проф. Георги Вълчев за цар Самуил: Твърденията, че България е подписала други тайни документи, са абсолютно неверни

Значението на меморандума, с който се връщат тленните останки на цар Самуил в България, е огромно. Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. "То показва нивото на доверие между две страни, които са партньори в Европейския съюз и членове на НАТО. От гледна точка на тази тежка история на Балканите има натрупани множество такива нерешени проблеми през годините, въобще в зоната на Балканите, знаете, че ние страдаме от свръхистория. От тази гледна точка това споразумение действително показва, че по съвсем добросъседски начин ние можем да преодоляваме такива наследени проблемни зони от миналото", каза Вълчев.

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Министърът обясни, че разговори за връщането на останките на цар Самуил в родината му са се водили от десетилетия, но неслучайно сега са се увенчали с успех. "Днес министърът на културата Евтим Милошев подписа меморандума по този повод с министъра на културата на Гърция, госпожа Мендони. Аз съм днес тук, за да разкажа съвсем накратко за хода на преговорите и за това, че всъщност това действително е един исторически момент и за България, и за Гърция. Тъй като, както справедливо отбелязахте, разговори за връщането на тленните останки на цар Самуил се водят от десетилетия, още от времето на късния социализъм са започнали. Не едно или друго българско правителство са се опитвали да решат този проблем, но благодарение на личните контакти и взаимното доверие, което е изградил премиерът Румен Радев още в качеството си на президент с гръцкия министър-председател Мицотакис, това стана факт при правителството на господин Радев", каза още Вълчев.

Министърът посочи, че мнозина политици вече се опитат да си припишат заслугите. "Започнаха такива спекулации непосредствено след като новината стана достояние на българската и на гръцката общественост. Истината е, че опити са правени многократно. Факт е обаче, че това споразумение се случи днес, по време на управлението на правителството на премиера Радев. Благодарение, пак казвам, на тези дългогодишни връзки на взаимно доверие, които се изграждат, благодарение и на умела дипломация, и на умели разговори с Българската православна църква, с Православната църква в Гърция. Така че това е един сложен конгломерат от дълги разговори, които се финализираха благодарение на тази решителност и на това взаимно доверие между двамата министър-председатели", каза просветният министър.

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Споразумението предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни артефакти и реликви. Министърът обясни, че България ще предостави 48 предмета на Гърция "и нищо повече". Но освен останките на цар Самуил, ще получи и кости от Гавриил Радомир, Иван Владислав и на други членове от семейството.

"Първо, нека да кажем, че България получава не само тленните останки на цар Самуил, а също така на Гавриил Радомир, на Иван Владислав и на други членове от семейството. Нека първо да внесем яснота. Това не е споразумение, това е меморандум за взаимен депозит на културни ценности. Тоест, българската държава, както и гръцката държава, показва добра воля, без да се отказва от владението на тези ценности. Когато има доверие, те могат да бъдат депозирани на взаимна основа. Ние предоставяме 48 предмета с културна историческа стойност, които са основно църковна утвар, мощехранителници, обкови на евангелия, които са от два манастира в Северна Гърция и това е предметът на меморандума."

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Проф. Вълчев подчерта, че заслугата категорично не е на "Продължаваме Промяната". "Всякакви опити да се припише това като успех на кабинета "Петков", или че България е подписала други тайни документи са абсолютно неверни. Извън тези 48 предмета не се предоставя абсолютно нищо, няма и договорка да бъдат предоставени допълнително при този меморандум. Нека да го кажем ясно - меморандумът ясно и точно описва какво предава гръцката страна и българската страна - това са 48 предмета, нищо повече", каза още той.

Предметите, които България ще даде на Гърция, ще са изложени до началото на ноември в музея за византийско изкуство в Солун, след това ще бъдат предадени в съответните манастири, от където на времето са придобити. "За България тленните останки на цар Самуил действително имат огромна стойност. Това е единственият ни средновековен владетел, с който през редица антропологични проучвания, научни публикации е доказано, че принадлежат на цар Самуил. Този величав български владетел да намери най-накрая своя покой - действително е един знак, който би трябвало да обедини нацията. И всякакви опити за разделение, спекулации в друга посока според мене не са продуктивни. Като нация трябва действително да намираме такъв тип моменти, които да ни свързват. Защото за съжаление през годините станахме свидетели, че непрекъснато българското общество бива разделяно по различни линии непрекъснато и непрекъснато. Нивото на омразата достигна огромни нива в българския обществен живот. И нека най-накрая да погледнем малко по-смело, малко с по-голямо самочувствие напред. Защото България излезе от кризата и е време да започне да мечтае, да започне да работи и да има едни много по-добри бъднини", обясни Вълчев.

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Меморандумът е изключителен знак към всички държави на Балканите, посочи министърът. "Това е пътят, по който ние можем да преодолеем всички събития, които са нанесли травма в национално съзнание, които са допринесли за разделянето на Балканите и за голяма част от все още непреодолените проблеми. Балканите са едно прекрасно място. И през такива символни жестове ние действително можем да върнем това споделено пространство на общата балканска съдба, на културна идентичност и да заемем много по-силно място в самата Европа, защото Балканите винаги са страдали от разделение. Аз дори като преподавател и като ректор на Софийския университет винаги съм се стремял да надскачаме тези разделения и да отваряме пътища пред младите", каза Вълчев.

Професорът отбеляза, че се надява Скопие "да разчете правилно" новината за връщането на останките на Самуил на България. "Засега аз не съм видял официална реакция на тази новина (б. ред. от Скопие), но се надявам да бъде разчетена правилно в нашата съседка. Защото това показва какво означава да принадлежиш към Европа. Тогава, когато искаш да станеш пълноправен член на европейското семейство, би трябвало да следваш примерите, които показват как се преодоляват различия, а не непрекъснато да акцентираш върху тях. Така или иначе, има воля в нашата съседка за присъединяване към Европейския съюз, а той има ясна позиция по пречките пред нейното членство и се надявам те да намерят решение в скоро време", каза още проф. Вълчев.

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