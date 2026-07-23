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Лъчезар Думанов за новата си роля начело на „SOS Детски селища България“: Прозрачност, развитие и грижа за хората

23 юли 2026, 11:17 часа 361 прочитания 0 коментара
Снимка: SOS Детски селища България
Лъчезар Думанов за новата си роля начело на „SOS Детски селища България“: Прозрачност, развитие и грижа за хората

Лъчезар Думанов поема ръководството на SOS Детски селища България като Национален изпълнителен директор. Неговият път в организацията започва през 2019 г. Като директор „Индивидуално фондонабиране“ - направление, което под управлението му достигна нови висоти. Лъчезар е доказан лидер, изключително идеен и практичен човек, който съчетаватворческата креативност със стратегическа визия за следващите важнистъпки на Сдружението. Извън професионалния му път в социалната сфера, мнозина вероятно го познават и от творческата му кариера като част от легендарната група „Медикус“. Ето какво сподели г-н Думанов за новата си роля начело на „SOS Детски селища България“ за Actualno.com.

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Г-н Думанов, поемате ръководството на „SOS Детски селища България“ като Национален изпълнителен директор в момент на важни промени. С какви емоции и приоритети влизате в тази нова за Вас роля?

Поемам тази отговорност с дълбок респект към постигнатото дотук и към наследството на организацията. Намираме се в ключов момент, който изисква трансформация и бързо адаптиране на услугите ни към новите реалности в социалната сфера. В работата си ще се ръководя от три основни принципа: абсолютна прозрачност, стратегическо развитие и силна грижа за екипите на сдружението, защото хората са най-ценният ни ресурс.

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Вие сте част от екипа на SOS Детски селища от 2019 г. като директор „Индивидуално фондонабиране“ - сектор, който отбеляза значителен растеж под Ваше ръководство. Какво от досегашния Ви опит ще Ви бъде най- полезно на новия пост?

Опитът във фондонабирането ми даде пряк поглед върху това колко са важни доверието на хората и силата на общността. За да развиваш успешно подобни програми, се изисква съчетание от творческа креативност и ясна стратегическа визия. Точно този баланс между практичност и нови идеи искам да пренеса и в цялостното управление на сдружението.

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Тази промяна идва след решението на Валерия Георгиева да се оттегли по лични причини. Какъв знак бихте искали да отправите към нея и към екипа?

Искам да изразя най-дълбока и искрена благодарност към Валерия за нейната отдаденост, силно лидерство и за всичко, което съгради за бъдещето на децата и семействата в България. Тя оставя стабилна основа, върху която продължаваме да градим.

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Много хора ви познават не само от социалната сфера, но и от музикалната сцена като част от легендарната група „Медикус“. Помага ли творческият дух в сферата на социалните каузи?

Музиката и социалната работа имат повече общо, отколкото изглежда на пръв поглед - и в двете става дума за емпатия, за връзка с хората и за това да докоснеш нечие сърце. Творческият подход винаги помага да се намират нестандартни решения за трудни предизвикателства.

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Интервю SOS Детски селища България авторски Лъчезар Думанов
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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