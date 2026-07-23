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До 25 евро: КЕВР обяви юнските компенсации за тока

23 юли 2026, 10:50 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
До 25 евро: КЕВР обяви юнските компенсации за тока

Компенсациите за юни, които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители, бяха обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщиха от енергийния регулатор.

Те са по-ниски от априлските компенсации за потребителите на всички ЕРП-та.

Въпросните компенсации са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

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Пазарът на електроенергия на едро е либерализиран от 1 юли 2025 г. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. Същевременно дружествата доставчици закупуват електрическа енергия на пазарни цени, но са задължени да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. Тъй като през м. юни цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената годишна базова цена от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh), без ДДС, всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите.

При изчисляване на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата крайни снабдители.

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Източник: iStock

Размерът на компенсациите

Определените компенсации за периода 1-30 юни са както следва:

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  • 25,15 евро/MWh (49,20 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД;
  • 25,20 евро/MWh (49,28 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД;
  • 23,77 евро/MWh (46,49 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД;
  • 19,28 евро/MWh (37,71 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД.

Компенсациите за април бяха по-високи:

  • 29,43 евро/MWh (57,55 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД;
  • 28,58 евро/MWh (55,90 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД;
  • 30,48 евро/MWh (59,62 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД;
  • 33,54 евро/MWh (65,60 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД.
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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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