Заради вчерашните бури: Над 400 сигнала на тел. 112 (ОБОБЩЕНИЕ)

На телефон 112 са постъпили над 400 сигнала за щети и поражения от силните бури през вчерашния ден в периода от 7:00 до 20:00 часа, съобщиха от МВР. Половината от сигналите са от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В област Бургас най-много са сигналите от общините Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър – 65 за паднали дървета, 19 за запушени шахти и канали и 10 за наводнени етажи и мазета в жилищни и обществени сгради вследствие на аварии и повреди по ВиК мрежата. От общините Стара Загора и Казанлък са постъпили 25 сигнала. В Ямболска област регистрираните сигнали за паднали дървета и камъни са 32, а шест са за аварии в газопреносната, водопроводната и електропреносната мрежа. Две жени пострадаха при бурята в Ямбол и са потърсили спешна помощ. Дете получи прорезна рана в Бургаско, няма опасност за живота му, получило е своевременна медицинска помощ. Още: На всеки 15 секунди сигнал към 112: Близо 6000 повиквания за ден

Бедстващи хора, аварии и паднали дървета

В община Сливен са постъпили четири сигнала за аварии в газопреносната, водопроводната, електропреносната и електроразпределителната мрежа и четири за паднали дървета. Осем сигнала за бедстващи хора, 24 за наводнения, 14 за паднали дървета и 12 за пътнотранспортни произшествия са от област Варна вследствие на силен дъжд с гръмотевици. За реакция към общините в областта са предадени 109 сигнала. Още: Покрив се заби в жилищна сграда: Щетите след силната буря в Приморско (ВИДЕО)

Снимка БГНЕС

Сигнали за паднали дървета са постъпили от София и областите Благоевград и Кюстендил. Към Центровете за спешна медицинска помощ са предадени обаждания за леко пострадало дете в Приморско и за две жени, пострадали от бурята в Ямбол, допълват от МВР.

Наводнени улици и градушки

БТА припомня, че вчера близо 100 сигнала за наводнени улици, подлези и помещения са подадени към дежурния в Община Варна след преминалата през града лятна буря. Още: Буря или апокалипсис в България: Вятър обърна тир, мълния предизвика пожар (ВИДЕА)

От Община Бургас съобщиха, че не са получавали сигнали за сериозни последствия след бурята, която премина през областния град в следобедните часове. Отчетени са локални наводнения в по-ниски части на града, както и паднали клони. На място са изпратени екипи, които да ги разчистят.

След краткотрайната буря, придружена с градушка, която премина вчера в Стара Загора, обстановката е спокойна, съобщиха от пресцентъра на общината

Изпочупени клони, дървета и наводнени улици са последствията от буря, връхлетяла град Ямбол със силен вятър, дъжд и за кратко паднала ситна градушка. Над 20 сигнала са постъпили за наводнени приземни етажи и други пространства, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Още: Радев нареди на областните управители да реагират по-бързо при бедствия