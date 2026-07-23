Парламентът избра Пламен Тодоров за член на Антикорупционната комисия

Само месец след назначаването му за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Пламен Тодоров получи нов пост. Народното събрание го избра за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Кандидатурата му беше подкрепена от 124 депутати от "Прогресивна България". Нито един представител на опозицията не гласува "за". Против бяха 71 народни представители от ГЕРБ, ДБ, ПП и "Възраждане", а ДПС не участва в гласуването.

Тодоров беше единственият кандидат на парламентарната квота. КПК първоначално беше закрита с решение на ГЕРБ, а впоследствие възстановена от управляващото мнозинство, подкрепящо президента Румен Радев, като една от стъпките, свързани с изпълнението на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост. Още: Борбата с корупцията не започва едва след нарушение: Кандидатът за КПК представи приоритетите си

Комисията се състои от петима членове. От квотата на Народното събрание е избран Пламен Тодоров. Президентът вече номинира следователя Павел Гайдаров. От квотата на Върховния административен съд е определена председателката на Административен съд - Пловдив Мариана Шотева, а от Висшия адвокатски съвет - Милен Шопов. От квотата на Върховния касационен съд единствен кандидат е съдията от Русе Ивайло Йосифов, който стана известен с твърденията си за нерегламентиран натиск от страна на члена на ВСС Драгомир Кояджиков по време на конкурса за председател на Административен съд - Русе.

Пламен Тодоров има дългогодишна кариера в службите за сигурност и държавната администрация. През 2003 г. завършва специалност "Национална сигурност" в Академията на МВР, а през 2007 г. - "Право" в Югозападния университет "Неофит Рилски". Между 2003 и 2007 г. работи като експерт в тогавашната Национална служба "Сигурност" към МВР - предшественик на ДАНС. От 2008 до 2017 г. оглавява отдел "Правно-нормативна дейност" в ДАНС и е процесуален представител на председателя на агенцията.

През февруари 2017 г., след оставката на второто правителство на Бойко Борисов, Тодоров преминава като юрисконсулт в АДФИ. От 2017 г. до юни 2026 г. е директор на правната дирекция на агенцията. През тази година за кратко оглавява АДФИ - първо за 10 дни по време на служебното правителство на Андрей Гюров, а след това за около месец при кабинета на Румен Радев.

По време на дебата от "Демократична България" разкритикуваха кандидатурата му с аргумента, че не е дал убедителни отговори на въпросите за политическата си независимост по време на изслушването. Още: За това ли плащаме от джоба си? 2025 - годината на неадекватните прокурорски удари

Според депутата от ДБ Димитър Найденов зад номинацията стои началникът на кабинета на президента и кадровик на властта Николай Копринков.

От своя страна депутатът от "Прогресивна България" Димитър Балев заяви, че лично е предложил кандидатурата на Тодоров. Той допълни, че неколкократно е призовавал депутатите от "Демократична България" да издигнат собствен кандидат, но те не са го направили.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов постави и друг въпрос. По думите му именно Пламен Тодоров стои зад три последователни отказа на АДФИ да предостави базова информация, поискана от него за независима проверка по разследването срещу фирми, свързвани с Таки, във връзка със скандала около частния монопол на ГКПП "Капитан Андреево". Още: Управляващите стартираха избора на член на Антикорупционната комисия

"Няма да твърдя дали прикриването на фирмата на Таки е от некомпетентност или с други мотиви. Но и двата случая е достатъчен аргумент да гласуваме "против", наред с всички други мотиви, изложени от колегите в дебата", заяви Божанов.