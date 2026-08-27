Държавите, даващи на ЕС повече, отколкото вземат, скочиха срещу новия голям бюджет

Шест страни членки, които внасят повече средства в бюджета на Европейския съюз, отколкото получават, призоваха за съкращения в размер на няколкостотин милиарда евро в дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г., предложен от Европейската комисия, предаде Reuters. Става въпрос за Германия, Дания, Нидерландия, Австрия, Финландия и Швеция. Те заявиха в съвместно изявление, че предложеният от ЕК бюджет от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. трябва да бъде намален „по балансиран начин“, като всички разходни пера да допринесат за съкращенията.

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Позицията, цитирана от БТА и договорена на среща на лидерите на шестте държави в Берлин, е публикувана в момент, когато председателят на Европейския съвет Антонио Коща прави визити в страните от ЕС, за да проучи позициите на правителствата и възможностите за постигане на споразумение по темата. Коща определи като приоритет постигането на договореност до края на 2026 г.

Бюджетът на ЕС, известен като Многогодишна финансова рамка (МФР), изисква единодушното одобрение на всички 27 държави членки.

Германия вече поиска бюджет с 400 милиарда евро по-малко

Исканията на шестте държави разширяват обявеното по-рано настояване от страна на Германия за по-малък европейски бюджет. През юни Берлин призова за намаляване на бюджета на ЕС с около 400 млрд. евро, предупреждавайки, че настоящите планове са непосилни.

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Снимка: германският канцлер Фридрих Мерц, Getty Images

Държавите заявиха също, че ЕС трябва да увеличи разходите за общи приоритети като отбраната, конкурентоспособността, миграцията и суверенитета, но се противопоставиха на ново съвместно поемане на дългове от блока, заявявайки, че то „не е решение на бюджетните предизвикателства“.

Шестте държави призоваха също за строги условия, свързани с върховенството на закона, при отпускането на средства от ЕС, както и за това институциите на ЕС да не увеличават броя на служителите си.

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По време на пресконференция относно бюджета на ЕК, проведена днес, 27 август, в Берлин, германският канцлер Фридрих Мерц призова ЕС да гарантира, че европейският бюджет ще остане финансово поносим през следващите години. „Бюджетът на ЕС трябва да остане поносим – настоящите предложения предвиждат увеличението му с до 60 на сто“, заяви Мерц по повод предложената от ЕК финансова рамка.

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