Мария Габриел се кандидатира за директорски пост в ЮНЕСКО

Мария Габриел е кандидат за поста заместник генерален директор на ЮНЕСКО, като българското правителство в оставка е дало официална подкрепа за нейната номинация. Това съобщиха източници, цитирани от BIRD. Кандидатурата е за ресора "Комуникация и информация" - едно от ключовите направления в структурата на ЮНЕСКО. Писмото с държавната подкрепа е подписано на 23 януари от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев, като към момента документът не е публично оповестен.

Мария Габриел е бивш вицепремиер и министър на външните работи, а понастоящем оглавява Института "Робер Шуман". След провала на ротационното правителство на ГЕРБ и ПП-ДБ, в което тя трябваше да поеме премиерския пост след Николай Денков, Габриел направи няколко опита за заемане на високи международни позиции. Тя се кандидатира за заместник генерален секретар на НАТО, но постът беше зает от бившия министър на отбраната на Северна Македония Радмила Шекеринска. По-късно Габриел се включи и в надпреварата за заместник-председател на Европейската народна партия, без да бъде избрана. Още: 20 месеца след провала на ротацията: Мария Габриел се появи отново редом до Борисов (СНИМКИ)

Въпросът с доктурантурата

Паралелно с новата кандидатура, около името на Мария Габриел отново се появяват въпроси, свързани с нейния публичен и професионален профил. Сред тях е и темата за заявяваната в миналото научна степен. В предизборни материали и официални биографии от периода 2009–2011 г. тя е представяна като "доктор по политически науки", с посочен докторат от Института за политически науки в Бордо и Свободния университет в Брюксел. Още: Мирчев иска да знае лобирала ли е Габриел за сваляне на санкциите срещу Пеевски

Разследване на BIRD обаче установи, че в официалния френски регистър theses.fr, където се вписват всички защитени докторски дисертации, липсват данни за успешно защитен докторат на нейно име. В по-късните ѝ биографии, включително по време на мандата ѝ като еврокомисар, титлата "доктор" вече не фигурира.

Кандидатурата на Мария Габриел за ръководен пост в ЮНЕСКО предстои да бъде разгледана в рамките на вътрешните процедури на организацията, като решението ще зависи от генералния директор и държавите членки.