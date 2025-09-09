Математичка от Пловдив събра над 4.5 кг медали от състезания

Над 4.5 кг медали притежава 19-годишната пловдивчанка Демира Недева. Отличията са спечелени от десетки национални и международни математически състезания през последните няколко години. В момента талантливата математичка е първи курс пълен стипендиант в един от най-престижните университети в света – Станфорд. Демира е едно от лицата и на информационната кампания „Смятай!“, която Kaufland реализира заедно със Съюза на математиците в България по повод предстоящото приемане в еврозоната. Инициативата има двойна мисия – да внесе спокойствие и прозрачност около предстоящото въвеждане на еврото у нас и да даде сцена на най-талантливите млади математици.

„Не знам колко точно са медалите ми, но общото им тегло е 4 килограма и 600 грама“, казва с усмивка Демира. За нея най-голямата стойност са трудът, отдадеността и самодисциплината зад всяко отличие. Тя твърди, че успехът ѝ не е въпрос на гениален проблясък, а на постоянство.

Математиката неусетно стова част от нейния живот още от втори клас, след като интересът й към науката е запален на летен лагер. Логично след това завършва Математическата гимназия в Пловдив. На въпроса по колко време на ден отделя за подготовка, за да постигне тези успехи тя споделя: „Имало е дни, в които и по 10 часа съм решавала задачи. Но иначе, спазвам съм максимата “по-добре 7 дни по 2 часа решаване, отколкото 6 дни почивка и на седмия - 10 часа решаване”.

Сред най-ценните ѝ отличия е сребърният медал от Младежката Балканска олимпиада по математика през 2021 г., когато за пръв път става част от националния отбор на България. Любимата й област в математиката е “Теория на числата”, а добрите резултати от състезанията й дават възможност да участва две годин в международната програма PRMOYS Europe в Оксфорд. Класира се и два пъти като българският представител в най-мащабния в света форум за ученици в гимназиален етап Regeneron ISEF в САЩ, който се занимават с разработването на проекти в най-различни сфери. Първата година (11 клас) се състезавах в област “Математика”, а втората (12 клас) - в област “Поведенчески и социални науки”.

Днес, благодарение на постигнатото, тя е студентка в един от най-престижните университети в света – Станфорд.

„Да получа пълна стипендия в Станфорд беше като парчето ми торта, което ям след състезания – само че в 10-годишен мащаб,“ разказва Демира и допълва: „Математиката ме е научила, че уроците никога не свършват и човек не трябва да се взима твърде насериозно.“

С избора на млади математици като Демира за лица на кампанията, Kaufland и Съюзът на математиците искат да покажат, че математиката е не само наука, а и вдъхновение за дисциплина, критично мислене и креативност. Качества, които притежава всеки успешен човек, независимо от сферата му на развитие.

Целта на кампанията „Смятай!“ ще обяснява на клиентите по ясен и прозрачен начин процеса на превалутиране по фиксирания курс на БНБ – 1 евро = 1,95583 лв., като същевременно подкрепя младите математически таланти на България.

Тя ще се разгърне в поредица от образователни видеа, които ще бъдат поетапно представяни в публичното пространство. Първото видео от поредицата може да бъде видяно тук: Kaufland | Заедно с математически таланти в кампания за еврото