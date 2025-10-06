Войната в Украйна:

Мечка се разходи в смолянско село, камерите я хванаха (ВИДЕО)

06 октомври 2025, 12:12 часа 265 прочитания 0 коментара
Мечка се разходи най-спокойно вчера вечерта по улиците на село в Смолянско. Заснеха я камери и видеото бързо се разпространи в социалните мрежи.  Жители на доспатското село Бръщен са силно притеснени от появила се мечка снощи в центъра на селото. Тя е заснета на улица от камери на къща, каза кметът Кемал Бошнаков по БНР. "Заснета е от видеокамера на ул. "Изгрев" към 21.50 и е отишла в посока стадиона, гробищата, където се намират. Никой не я е видял на живо, да има съприкосновение с нея. Пратихме сигнал до РИОСВ и до Горското. Тя за първи път се появява.

Иначе по баирите имаме информация, че бродят мечки, но в селото за първи път влиза. Не знам какво е търсила там, защото да я примами нещо за храна, откъде е дошла, просто загадка голяма е", заяви още кметът.

Припомняме, че на 11 септември в самия Доспад бе хваната отново от камери на къща, да се разхожда свободно мечка.

Секретарят на Община Доспат Веселин Калфов каза тогава, че снимка от видео файла му е изпратен от Валентин Ашиков, който живее на ул. "Георги С. Раковски".

Средно голям екземпляр

По думите на Калфов мечката е със средна големина. Камерата е уловила животното в 3:00 часа посред нощ пред къщата на Ашиков.

"През последните години сме нямали движение на мечки в района, това е първата, която се появява", каза от своя страна Николай Кехайов - директор на Държавно горско стопанство - Доспат.

От горското стопанство смятат, че става въпрос за една и съща мечка с тази, която е снимана преди два дни на язовирната стена.

Тогава е подаден сигнал на тел. 112 и е извършена съвместна проверка с представители на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Смолян.

Спасиана Кирилова
