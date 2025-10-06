Войната в Украйна:

Българските клубове не могат да си позволят голмайстора на Първа лига

06 октомври 2025, 13:46 часа 205 прочитания 0 коментара
Българските клубове не могат да си позволят голмайстора на Първа лига

Кубовете в България не могат да си позволят да привлекат голмайстора на Първа лига Бертран Фурие. Това заяви собственикът на неговия клуб Септември СофияРумен Чандъров. Бизнесменът говори пред колегите от „Тема спорт“ като разкри, че има редица запитвания за правата на камерунеца с френски паспорт, но те не са от родни отбори, а от такива от чужбина.

Бертран Фурие се представя отлично през този сезон 

Бертран Фурие пристигна в Септември през лятото на 2024-та. Столичани го взеха без пари, след като договорът му с френския Тулон изтече и не бе подновен. До момента той има на сметката си общо 40 мача за „виненочервените“ във всички турнири, в които е реализирал 12 попадения и е направил две асистенции.

Левски Септември София Карлос Охене Бертран Фурие

От началото на настоящата кампания той се представя много силно като има 8 гола в 10 двубоя в Първа лига. Наскоро се заговори, че Левски иска да вземе Фурие през зимата, но Румен Чандъров призна, че „сините“ не са правили запитване за централния нападател.

От Левски не изпращали запитване за тарана 

„Има запитвания за него. От Левски не, от чужбина са. В България не могат да си го позволят. Ние даваме шанс на всеки и възможност да излезе навън. От играчите си зависи да си поемат после по пътя, както стана с Полендаков, който премина в Шефилд Юнайтед“, заяви собственикът на Септември София.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: От Левски следят нападател, който вкара и на тях, и на ЦСКА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Румен Чандъров Първа лига Септември София
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес