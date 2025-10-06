"Шпионин" на колело: 19-годишен европеец се размина без присъда в Иран

Днес иранската съдебна система обяви „оправдателната присъда“ на Ленарт Монтерлос, 19-годишен френско-германски гражданин, арестуван в Иран за „шпионаж“ – обвинение, което никога не е било официално уточнено от властите, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde.

Въпреки обвинителния акт на прокурора, Революционният съд, вземайки предвид правните принципи и съмненията относно престъплението, произнесе оправдателната присъда “, заяви съдебната власт.

Пътувал на велосипед

Ленарт Монтерлос беше арестуван на 16 юни в Бандар-е Абас (Южен Иран), докато пътуваше из страната с велосипед, насред конфликт между Иран, от едната страна, и Израел и Съединените щати, от другата. След тази „дванадесетдневна война“ Ислямската република, силно засегната, започна издирване на предполагаеми колаборационисти на еврейската държава. ОЩЕ: Още две смъртни присъди в Иран за шпионаж в полза на Израел