Войната в Украйна:

"Шпионин" на колело: 19-годишен европеец се размина без присъда в Иран

06 октомври 2025, 14:10 часа 129 прочитания 0 коментара
"Шпионин" на колело: 19-годишен европеец се размина без присъда в Иран

Днес иранската съдебна система обяви „оправдателната присъда“ на Ленарт Монтерлос, 19-годишен френско-германски гражданин, арестуван в Иран за „шпионаж“ – обвинение, което никога не е било официално уточнено от властите, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde.

Въпреки обвинителния акт на прокурора, Революционният съд, вземайки предвид правните принципи и съмненията относно престъплението, произнесе оправдателната присъда “, заяви съдебната власт.

Пътувал на велосипед

Ленарт Монтерлос беше арестуван на 16 юни в Бандар-е Абас (Южен Иран), докато пътуваше из страната с велосипед, насред конфликт между Иран, от едната страна, и Израел и Съединените щати, от другата. След тази „дванадесетдневна война“ Ислямската република, силно засегната, започна издирване на предполагаеми колаборационисти на еврейската държава. ОЩЕ: Още две смъртни присъди в Иран за шпионаж в полза на Израел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Иран Шпионаж информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес