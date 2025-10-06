Войната в Украйна:

Трябва ли да се увеличат данъците за недвижими имоти: Анализ

06 октомври 2025, 14:09 часа 154 прочитания 0 коментара
Актуализация на данъчната основа на недвижимите имоти ще доведе до ръст на общинските приходи от данък върху недвижимите имоти и данък сделки, тъй като ще ограничи избора на данъчна оценка като база за сделки. Това посочва членът на Фискалния съвет Десислава Калчева в свой анализ по темата. Той е във връзка с препоръки на Международния валутен фонд, Световната банка и Съвета на Европа за актуализация на данъчната оценка на недвижимите имоти у нас.

Значително разминаване между данъчна оценка и реална стойност 

Основната причина за препоръките е значителното разминаване между настоящите данъчни оценки (последно реално актуализирани през 2007 г.) и актуалните пазарни стойности, което води до подценени стойности на имоти за данъчни цели, се отбелязва в коментара.

Десислава Калчева посочва, че повишаването на собствените приходи на общините е фактор, който води до по-голяма фискална самостоятелност, дисциплина и по-добро управление на ресурсите. Тя добавя, че актуализацията на данъчната основа може да послужи и като инструмент за охлаждане на пазара на недвижимите имоти и ограничаване на ипотечното финансиране.

Разглеждайки рисковете при актуализация, експертът отбелязва, че те са свързани със социалната непоносимост - ръст на задълженията към общинския бюджет, което може да доведе до обществено неодобрение. Като инструмент за неутрализиране на социалния риск се препоръчва намаляване на размера/ставката на данъка върху недвижимите имоти. Това ще балансира разходите и ще постигне плавно увеличение на данъчното бреме, съобразено с платежоспособността на гражданите, добавя в коментара Калчева.

В анализа се отбелязва, че актуализацията на данъчната основа на недвижимите имоти е практика в страните членки на Европейския съюз. Посочва се, че през последните години Ирландия и Дания въвеждат периодична актуализация на данъчната основа. Хърватия също е предприела стъпки в посока реформа на данъците върху недвижимите имоти. В резултат на реформите се постигат редица положителни ефекти - увеличаване на общинските приходи по прозрачен начин, базиран на обществено достъпни регистри; автоматично стабилизиране на имотния пазар поради справедливи стойности на имотите; подобрена достъпност до жилищно настаняване за населението, особено в периоди на преход (например, присъединяване към еврозоната) и ефективно оползотворяване на ресурси, водещо до икономическа стабилност и устойчивост на градските бюджети, пише в коментара.

Според Десислава Калчева основните ползи от подобна реформа в България са осигуряване на допълнителни приходи за покриване на нарастващите текущи разходи и разходи за издръжка, както и осигуряване на потенциален буфер за капиталови разходи. Възможно е да се идентифицира и положително влияние и намаляване на общите дефицити, които много от общините в България генерират през последните години, отбелязва тя.

