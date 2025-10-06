Григор в елитна компания на "Мастърс" ниво - дори Джокович и Алкарас не са го правили

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров може да се похвали като един от най-консистентните тенисисти на "Мастърс" ниво от началото на новото десетилетие. Българинът е в компанията на още шестима тенисисти, които от 2020-а насам са успявали да достигнат 1/8-финал на всеки турнир от сериите "Мастърс 1000" в рамките на един сезон. А подобен резултат нямат дори тенис звезди като Новак Джокович и Карлос Алкарас.

Григор Димитров е сред най-постоянните тенисисти на Мастърс турнири

Григор Димитров успя да стигне до 1/8-финал на всеки един Мастърс турнир в рамките на една календарна година през 2024-та. През същата година още двама тенисисти успяха да го сторят - Яник Синер и Александър Зверев. Всъщност Синер има същото постижение цели три пъти в последните пет години. Той бе поне на 1/8-финал на всеки Мастърс в три последователни години - 2022, 2023 и 2024, а през 2025-а нямаше как да го стори, тъй като бе наказан за 3 месеца.

От началото на десетилетието единствено Синер има повече от един сезон, в който е достигал до всички осминафинали на Мастърс ниво. Иначе другите тенисисти, които също имат всички осминафинали в рамките на един сезон, са Стефанос Циципас (2021), Даниил Медведев (2023), Андрей Рубльов (2023), Александър Зверев (2024) и Алекс де Минор (2025), който ще завърши цял сезон с осминафинални Мастърси, ако достигне и до 1/8-финалите на Мастърса в Париж.

