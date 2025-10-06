Отварят за движение два ключови прохода

Проходите Троян – Кърнаре и Шипково- Рибарица се отварят за движение на всички видове моторни превозни средства, съобщи за БТА инж. Георги Генов, директор на Областно пътно управление – Ловеч.

На 3 октомври беше ограничено движението за тежкотоварни камиони над 12 т през Троянския проход, а проходът Шипково – Рибарица беше затворен за всички видове моторни превозни средства.

