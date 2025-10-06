Български кампaнии приветстват Директивата срещу зеления грийнуошинг

Българският бизнес подкрепя въвеждането на Европейската директива за екологични твърдения, известна и като директивата срещу зеления грийнуошинг. Това стана ясно по време на конференция „Устойчиво развитие и растеж – иновации, партньорства и добри практики“, организирана съвместно между екипите на Kaufland България и ING Bank България, с участието на посолствата на Германия и Нидерландия и представители на Европейската комисия у нас.

Новата директива, която предстои да бъде официално транспонирана в България през пролетта на 2026 г., цели да регулира комуникацията на екологична тематика, като задължава компаниите да доказват екологичните си твърдения. Към момента бизнесът в ЕС използва над 250 „зелени“ етикета, които често остават неразбрани от потребителите.

„Европейската комисия планира да преразгледа правилата за етикиране. Ролята на бизнеса е ключова, защото той изгражда доверие с потребителите. Бих искала да уверя, че ЕС чува бизнеса и работи в отговор на препоръките, които той дава. ЕК цели да насърчи устойчивите бизнес модели и декарбонизацията. Имаме цел до 2030 г. делът на рециклираните материали в ЕС да бъде удвоен спрямо 2020 г. За да го постигнем, процесите трябва да бъдат рационални и икономически изгодни.“ каза Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

Съветът на ЕС вече прие общ подход по директивата, която ще позволи на потребителите да имат достъп до надеждна информация, както и да могат да избират по-осъзнато, когато пазаруват. За бизнеса това означава стимул да инвестира в реални и доказани устойчиви практики, вместо да разчита на подвеждащи послания.

„Вярвам, че приемането на новата регулация срещу грийнуошинга ще мотивира повече компании за реални действия с реални резултати. В последните години ние в Kaufland целенасочено инвестираме в увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите от дейността ни. Само за 2024 г. инвестирахме над 120 млн. лв. в екологични иновации, което е 4 000 тона по-малко въглеродни емисии за година“, каза Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България.

От своя страна ING Bank България подчерта значението на устойчивото финансиране като основен инструмент за промяна. „Приветстваме Европейската директива за екологичните твърдения, защото тя задава нов стандарт за прозрачност и достоверност. Като банка имаме най-голямо въздействие чрез финансирането и сме си поставили цел на Групово ниво да мобилизираме 150 млрд. евро устойчиво финансиране до 2027 г. Нашият подход Terra ни помага да насочим кредитния портфейл към ограничаване на глобалното затопляне до 1.5°C до 2050 г. Вече повече от 30 години сме партньор в устойчивото развитие на бизнеса и нашите клиенти.“, каза Марина Кобакова, главен изпълнителен директор на ING Bank България.

Събитието беше уважено и от дипломатическите среди, сред които и Н. Пр. Ирене Мария Планк, посланик на Федерална република Германия в България, която зяви, че за да постигнем всички поставени цели, имаме нужда от иновации, които не само решават належащи проблеми, но и създават икономически растеж. „Една от темите, която не можем да пренебрегнем, е разхищението на храна. Вярно е, че в България нивата на отпадъци може да изглеждат по-ниски, но именно в тази сфера се крият неизползвани възможности – например в компостирането и производството на биогаз. Същото важи и за опаковките - устойчивите решения са ключови, а Kaufland вече е силен пример за добри практики в тази посока с автоматите за обратно събиране на опаковки.“, каза Н.Пр. Ирене Мария Планк, посланик на Федерална република Германия в България.

„Гражданите и потребителите очакват правителствата и бизнеса да действат отговорно, за да осигурят чиста околна среда, достъп до безопасна храна и вода. Устойчивото развитие не означава само опазване на нашите ресурси или справяне с изменението на климата. От решаващо значение е да се възприемат устойчиви практики – от напредък в кръговата икономика, до разширяване използването на възобновяема енергия в нашите икономики, за да си гарантираме продоволствената и енергийна сигурност. Гордея се с ролята на банка ING в България, която е не само начело на устойчивото финансиране, но и движеща сила за модернизацията на България и нейната интеграция в ЕС“ каза Робин Пийтърс, заместник-посланик на Кралство Нидерландия в България

Kaufland България и ING Bank България се обединиха в екологична кауза зa популяризирането и достъпността до българската природа. Двете компании ще предоставят грантове за подпомагане на планинската инфраструктура на хижа „Планинарска песен“ във Витоша, като освен паричните суми, в ремонтните дейности ще се включат доброволци от двете компании с личен труд.

По време на събитието бяха обсъдени и начини, по които иновациите водят до реална устойчивост, както и добри практики и партньорства в тази посока.