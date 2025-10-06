Пътят на Джокович към титлата в Шанхай се разчиства

Най-великият тенисист за всички времена Новак Джокович се намира в може би най-добрата ситуация да спечели титла на Мастърс ниво за последните 2 години! Сърбинът няма титла от турнир от сериите Мастърс 1000 от края на 2023 година, когато спечели Мастърса в Париж, както и Финалите на ATP в Торино. Всъщност сърбинът има само два спечелени турнира оттогава - олимпийското злато на клей в Париж от 2024-а и титлата в Женева на клей през 2025-а.

Може ли Джокович да спечели титлата в Шанхай?

Джокович държи рекорда за най-много титли на Мастърс равнище, като има 40 на сметката си. Сега 38-годишният сърбин изглежда с много добри шансове да подобри рекорда си и да вдигне 41-ва Мастърс титла. Това може да се случи на турнира в Шанхай, където сърбинът успя да се класира за 1/8-финалната фаза след победа над Яник Ханфман в три сета. Ноле дори повърна на корта заради жестоката влажност и жега в Шанхай, но намери сили да продължи напред.

Алкарас и Синер са аут от Мастърса

А пътят на Джокович към титлата определено се разчисти сериозно, след като първо Карлос Алкарас се оттегли от участие още преди турнира, а след това и Яник Синер се отказа в мача си срещу Талон Грикспор заради контузия. Така двамата най-сериозни съперници на Ноле са аут от турнира. Именно те изглеждат като непреодолими на този етап от кариерата на сърбина. Все пак в турнира все още е третият в света Александър Зверев, който обаче има 9 загуби от сърбина в 14 мача, включително на Ролан Гарос тази година.

Иначе по-рано Зверев негодуваше от това, че кортовете в Шанхай са по-бавни от обичайното, като смята, че това се прави умишлено от организаторите на големите турнири, за да се осигури предимство на Карлос Алкарас и Яник Синер, които предпочитали по-бавни кортове. Синер отрече това, като напомни, че има силни мачове и на бързи кортове.

