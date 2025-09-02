Международният ден на лешояда събира малки и големи в сърцето на Родопите

На 6 септември 2025 г., Природозащитният център на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Източни Родопи“ в гр. Маджарово отваря врати за едно вдъхновяващо събитие, посветено на Международния ден на лешоядите. Празникът ще събере семейства, приятели и любители на дивата природа за цял ден, изпълнен с игри, изкуство, театър, приключения и срещи с удивителните птици.

Черният лешояд е една от най-редките птици на Балканите. В миналото видът е бил широко разпространен у нас, но преди около 30 години изчезва като гнездящ в страната ни. През 2022 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Фондация „По-диви Родопи“ започнаха инициатива за повторното връщане на черния лешояд в българската част на Източните Родопи. Природозащитните дейности ще бъдат подпомогнати от новия LIFE проект “Завръщането на черните лешояди в Родопите“.

Снимка: Георги Куртев

Черните лешояди са предоставени от испанската неправителствена организация GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona), която от години работи за спасяването и рехабилитацията на пострадали диви птици. В продължение на три дни птиците пропътуват 3300-километровo разстояние от Испания до България, като пресичат почти цяла Европа. След като достигнат Източните Родопи, лешоядите се пренaсят в индивидуални кутии за превоз и се транспортират до новия си родопски дом.

Снимка:Иво Данчев

Птиците временно се настаняват в специално изградена адаптационна волиера, където в първите няколко дни екип от специалисти е неотлъчно до тях, за да се увери, че адаптацията на лешоядите протича нормално и те са в добро състояние. Във волиерата птиците прекарват няколко месеца, докато свикнат с новия си дом и околна среда.

Снимка:Иво Данчев

Преди да бъдат освободени, лешоядите минават специална ветеринарна проверка. Птиците се маркират и им се поставят GPS предаватели, което дава възможност на екипа в реално време да проследява техните придвижвания и да следи състоянието им, както и да научи повече за живота им на свобода.

Снимка:Иво Данчев

В Източните Родопи видът гнезди само в стара иглолистна гора в Националния парк „Дадя“ в Гърция. Гнездото му, разположено в короната на дърво, достига до 2 м. в диаметър и 1 м. височина. За да бъдат привлечени отново на територията на България, от няколко години в българската част на Родопите се изграждат изкуствени гнезда за черни лешояди по техен вкус.

Снимка: Petros Bampakas, Management Unit of Delta Evros and Dadia National Parks' Archive

Изкуствени гнезда на черен лешояд се изграждат като част от програми за връщане на птицата в България. Tе са избрани след подробен анализ на предпочитанията на вида към гнездовите и хранителните му местообитания. За основата им се използва платформа с диаметър 1,5 m., а дебелината може да достигне до 0,5 m. Изграждат се от естествени материали – клонки от дървета, зелен мъх, сухи клони, за да бъде гнездото възможно най-естествено и атрактивно. Експедицията e финансирана и организирана от Фондация „Карталско гнездо“.

Автор: Любомир Андреев - ЛУПИ

Черният лешояд е най-внушителният от трите вида лешояди (черен, египетски, белоглав), които се срещат в България. Черният лешояд е една от най-големите хищни птици в света, като дължината на тялото е 110–120 cm, а размахът на крилете достига впечатляващите 250–295 cm, при тегло от 7 до 14 кг. Заради големия си размер, видът предпочита да се рее във въздуха и, подобно на парапланеристите, използва въздушните течения и тѐрмики.

Снимка: Георги Куртев

След смъртта на животните в природата техните трупове остават и е от изключителна важност някой да ги отстрани и превърне във вещества, които отново се включват в кръговрата. Много живи същества вършат тази работа – от бактерии и червеи до насекоми и бозайници. Подобно на белоглавите лешояди, и черните лешояди „почистват“ останките на мъртви животни, а заедно с тях унищожават и всякакви болестотворни микроби, погълнати с трупа. Така се грижат не само за здравето на своите диви съквартиранти – животните, но и за хората.

Снимка: Георги Куртев

Международният ден на лешоядите се отбелязва всяка година в първата събота на септември, за да привлече вниманието към значимостта на тези величествени и застрашени видове. Лешоядите играят незаменима роля в екосистемите като естествени чистачи, предотвратяващи разпространението на болести и поддържащи здравословен баланс в природата.

Снимка: Богдан Боев