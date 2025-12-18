Време е за коледно (с)елфи с Дядо Коледа в Kaufland-Театрална

Празнични срещи с Добрия Старец в пет поредни дни преди Коледа в най-новия магазин на веригата в София

Тази година коледната магия оживява в Kaufland Театрална - най-новият хипермаркет на веригата. В пет поредни дни, точно преди празниците, жителите и гостите на София ще могат да запечатат един от най-желаните зимни спомени - коледно (с)елфи и среща на живо с Дядо Коледа и неговия работлив помощник.

Празничната инициатива ще се проведе от 18 до 22 декември, всеки ден от 18:00 до 19:00 ч. в Kaufland – Театрална на адрес: ул. „Проф. Милко Бичев“ 2. Добрият старец и неговият верен помощник елф ще очакват посетителите до празничната елха в магазина, за да създадат заедно незабравими мигове в разгара на коледното настроение. Магията ще оживее в специално декорирани празнични кътове, създадени за перфектното коледно (с)елфи. Специално участие ще вземе и Театрална къща „Мариета и Марионета“, чийто актьори ще допринесат за още повече вълшебство.

Събитията са част от традиционната празнична програма на Kaufland България, която има за цел да обединява семейства, да създава настроение и да носи поводи за усмивки в дните преди Коледа.