Месечна прогноза за времето за януари 2026 г.

31 декември 2025, 08:33 часа 334 прочитания 0 коментара
Месечна прогноза за времето за януари 2026 г.

През първия месец на новата 2026 г. се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в Северна България и високите полета е между минус 2° и 1°, по Черноморието, в Горнотракийската низина и долината на р. Струма - от 0° до 4°, а в планинските райони - между минус 10° и минус 3°. Най-ниските температури през януари ще бъдат между минус 18° и минус 13°, по-високи по Черноморието, а най-високите - между 10° и 15°, на места в Предбалкана до 18°, това гласи прогнозата за времетонозата на гл. ас. д-р Красимир Стоев – синоптик в НИМХ.

Снежинките като екзотика: Климатичните промени ни отнеха бялата Коледа (ГРАФИКИ)

Валежи

Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която е между 30 и 70 л/кв.м. Януари ще започне със студено време, но на 2-ри с ориентиране на вятъра от югозапад ще започне пренос на топли въздушни маси - температурите чувствително ще се повишат и до средата на първото десетдневие ще е сравнително топло, особено в планинските райони и местата, чувствителни на южен вятър. Ще преобладава слънчево време, но западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще останат защитени от вятъра и там ще е мъгливо, с по-ниски температури. През периода 6-10 януари се очаква създаването на валежна обстановка, на места в страната валежите ще бъдат значителни.

Седмична прогноза за времето за 29 декември 2025 г. - 4 януари 2026 г.

Ще вали дъжд, който в Северна и Западна България със застудяването бързо ще премине в сняг.

Средата на месеца

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще е динамично, с валежи. В Северна и Западна България ще превалява сняг и ще се образува снежна покривка. В Южна България и по Черноморието ще вали дъжд, който ще преминава в сняг, но в тези райони не се очаква задържане на трайна снежна покривка. Температурите ще останат близки, на места в Северна България и по-ниски от обичайните, като относително затопляне ще настъпва в началото на валежните обстановки, когато страната ще попада в предната част на средиземноморски циклони с пренос на въздушни маси от югозапад. 

Още: След арктически студ за Нова година: Симеон Матев с прогноза за пролетен януари

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
