1,47 млн. лв. за 150 метра път: ИПБ с въпроси до АПИ

Обществена поръчка, включваща изготвяне на технически проект за пътя Малево – Корен, накара Институтът за пътна безопасност (ИПБ) да изпрати писмо до председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Йордан Вълчев с искане за публична информация и конкретни отговори. Причината е стойността на проекта, който възлиза на 1 470 000 лева без ДДС за участък от едва 150 метра, което прави приблизително 10 милиона лева на километър.

"Подобна цена изглежда несъразмерно висока за третокласен републикански път и поражда сериозни съмнения относно начина на остойностяване, оценяване и възлагане на поръчката", заявяват от ИПБ.

Въпроси към АПИ:

Кой е подготвил количествената сметка, заложена в обществената поръчка? Кое областно пътно управление (ОПУ) на АПИ я е подало към централната администрация? Чии подписи стоят под идейния проект? Кой е изработил методиката за оценка на обществената поръчка – кой отдел на АПИ и кои конкретни служители? Или, в дух на откровеност, може ли АПИ да посочи и дали външна консултантска фирма е подготвила методиката и я е предоставила на съответното ОПУ? Води ли АПИ регистър на служителите, които участват в определянето на индикативните бюджети на обществените поръчки на база количествено-стойностни сметки и експертни оценки? Може ли АПИ да публикува списък на членовете на оценителните комисии, участвали в обществени поръчки на агенцията през последните пет години? Възможно ли е при наличие на едни и същи членове в различни оценителни комисии да се установи зависимост между състава им и избора на конкретни изпълнители?

От ИПБ заявяват, че в случай че тази информация не бъде предоставена публично възлагането на поредна "безвъзмездна и независима проверка" на познато и традиционно използвано от АПИ неправителствено образувание не би могло да замести реалната институционална прозрачност, нито да разсее обществените съмнения по този случай.