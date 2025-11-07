Любопитно:

Заради нови акцизи: Алкохолът в Русия поскъпва рязко

Цените на алкохола в Русия се очаква да се повишат рязко от 1 януари 2026 г. Това ще се случи, след като правителството в Москва е одобрило по-високи акцизи от новата година за редица стоки, между които и алкохолните напитки, съобщават местни медии.

Така любимата на руснаците водка се очаква да поскъпне с близо 11,4%.  За бирата увеличението ще е с 10%, а най-голямо ще бъде поскъпването при виното - с до 30%.

Някои рафтове на магазините се очаква да се изпразнят до декември, тъй като производителите увеличават производството, а потребителите се запасяват с алкохол.

Анализаторите очакват спад в продажбите на алкохол с 10% след новите акцизи.

Пламен Иванов
