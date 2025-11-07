Обрат на европейските борси

Повечето европейски пазари отбелязват ръст при отварянето на пазарите в петък, възстановявайки част от загубите от предходната сесия на фона на опасенията от балон в областта на изкуствения интелект, пише БТА.

В края на динамична седмица водещият германски индекс DAX се повишава с 0,35 на сто до 23 817 пункта, частично компенсирайки загубата от предходния ден. За седмицата обаче водещият индекс отчита спад от 0,6 на сто.

Френският CAC 40 добави 0,27 на сто, италианският FTSE MIB – 0,4 на сто.

Още: Илюзията за безкраен растеж: Ще се спука ли балонът на изкуствения интелект?

Паневропейският Stoxx 600 се увеличи с 0,2 на сто в първите минути на търговията.

Единствено британският FTSE 100 се движи с понижение от 0,2 на сто.

Вчера европейските акции приключиха търговията на червено, след като повечето сектори и водещи борси отчетоха спадове на фона на натоварения сезон на корпоративни отчети.

Европейските борси се движат разнопосочно след срива на Уолстрийт