Любопитно:

Мразовит уикенд - температурите по градове. Времето за 10-11 януари 2026 г.

09 януари 2026, 12:06 часа 479 прочитания 0 коментара
Мразовит уикенд - температурите по градове. Времето за 10-11 януари 2026 г.

През почивните дни, 10 и 11 януари 2026 г. над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи. В събота в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг; в Северозападна България има условия за поледици.  В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 5-11 януари 2026 г.

Температурите

Най-студено сутринта на 10 януари 2026 г. ще бъде в Силистра и Разград, където се очаква минимална температура от минус 4 градуса. За страната минималните температури в събота ще са между минус 4 и плюс 2 градуса, за София - 1 градус. В неделя температурите ще се понижат и минималните в София, Перник и Смолян ще бъдат минус 8 градуса. Максималните температури на 11 януари 2026 г. ще бъдат между минус 1 (Смолян) и плюс 5 градуса (Бургас).

Неделя

По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°. В неделя в цялата страна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Месечна прогноза за времето за януари 2026 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес