МВнР призова за обединяване срещу насилието над жени

ОЩЕ: "Нито една повече" - протест срещу насилието над жени на 25 ноември

Публикацията на българското външно министерство е в контекста на Международният ден за елиминиране на насилието над жени, който отбелязваме на 25 ноември. "На този ден нека си припомним, че жените и момичетата не трябва да бъдат жертви", гласи още призивът на МВнР.

По данни на НСИ всяка десета жена в България е ставала жертва на насилие поне веднъж. Днес по повод Международния ден за елиминирането на насилието над жени ще се проведат в София и Пловдив.

On this day, let's remind ourselves that women and girls should not be victims. UNiTE! #OrangeTheWorld #16days #IDEVAW #25Nov pic.twitter.com/ge9umsc07z