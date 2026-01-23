Любопитно:

Слънчево и тихо в планините

23 януари 2026, 09:27 часа 175 прочитания 0 коментара
Слънчево и тихо в планините

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), цинирани от БТА.

Времето е слънчево и тихо, уверяват от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Още: Неподходящо за туризъм: Силен вятър и минусови температури в планините

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

Още: Дъжд, мокър сняг и силен вятър в планините

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
снеговалеж планинска спасителна служба планински туризъм слънчево време
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес