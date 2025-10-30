Любопитно:

На 73 години почина агент Тенев (СНИМКИ)

30 октомври 2025, 10:19 часа 842 прочитания 0 коментара
На 73 години почина журналистът и общественик Иван Тенев, по-известен като Агент Тенев. Тъжната вест споделиха от Съюза на артистите в България. Само преди дни той бе приет в болница.

Тенев завършва българска филология в Софийския университет и "Приложна графика" във Висшия институт за изобразително изкуство "Николай Павлович". Започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика.

Участвал е в 8 национални изложби на карикатурата, над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция и е носител на 3 международни награди.

Тенев има един син - Димитър. 

В социалните мрежи естрадната прима Лили Иванова също сподели новината за кончината на Агент Тенев:

