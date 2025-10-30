Любопитно:

Русия намери отговор на най-ефективното украинско оръжие за сухопътната война: Украински анализ

30 октомври 2025, 12:30 часа 248 прочитания 0 коментара
Русия намери отговор на най-ефективното украинско оръжие за сухопътната война: Украински анализ

"Днешните условия на война диктуват такива правила, че не е нужно да натискате силно с пехота по фланговете, за да обкръжите вражеска част, защото можете с дронове да наблюдавате и контролирате съответния сектор. Стига се дотам, че FPV дронове вече дежурят в режим на патрулиране - и можете дистанционно да прекъснете напълно комуникацията на обкръжената част с основните сили на врага. В зависимост от обкръжения сектор, пак заради дроновете е невъзможно каквото и да било да се приближи до "котела" - контролират се всички минимални движения в обкръжената зона и методично се унищожава цялата жива сила и техника там". Така известният украински военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", описа значението на дроновете за сухопътната война в Украйна.

FPV дроновете: Руснаците противодействат

В нов свой анализ украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща внимание на новостите в руската сухопътна военна тактика именно от гледна точка неутрализиране на най-силното украинско оръжие - FPV дроновете. Изводът му е следният - руското военно командване вече има комплексен подход как да се елиминира това предимство, като залага на по-големия брой войници, с които разполага, но не ги хвърля безогледно напред като пушечно месо, а действа с малки щурмови групи, подкрепяни от електронно разузнаване и снабдяване, с чиято помощ биват намирани места в украинската отбрана, където заради далеч по-малкия брой украински войници не са защитени дори основни точки, които трябва да бъдат подсигурени, за да се удържа даден сектор на фронта.

Машовец напомня, че в един момент от войната с помощта на FPV дронове Украйна е успявала да постигне безпрецедентна ефективност и да нанася огромни щети на руската пехота, тъй като всяка украинска част комплексно и интензивно е ползвала FPV безпилотни летателни апарати. Така руското числено превъзходство е почнало да няма значение що се отнася до надеждите на Кремъл за бързи и мащабни пробиви – защото с дроновете бързо се откриват всички сили, тръгнали в атака и бързо им се нанасят смъртоносни удари (създаване на т.нар. kill zones), а защитаващата се армия почти не понася загуби поради отпадналата необходимост да води боеве "гърди в гърди".

Русия обаче вече има отговор и на това, след като направи много опити да го открие – например чрез атаки с мотори, по 2-3 души, твърди Машовец. Отговорът по същността си е комплексен – руснаците внимателно са проучили, че в различните сектори на фронта украинските части са различни. На някои места имат много дронове и малко пехота, на други – по малко (или по повече) от всичко. И затова в основна руска цел се превръщат както украинските оператори на дронове, така и райони, където има по-малко украински войници и се образуват пролуки, трудни за наблюдение и защита дори с дронове, защото няма достатъчно очи да дежурят постоянно. Става въпрос за пролуки, които са особено важни и от гледна точка военна стратегия – важни точки по сектори, които трябва да бъдат защитени, но заради малкия брой украински войници даже това е много трудно. Съответно, сега руснаците ползват щурмови групи, които се "инфилтрират" в украинските отбранителни линии, но не просто сляпо напред, а след внимателно разузнаване с дронове къде може да се очаква най-голям шанс за успех и със снабдяване с храна, вода, боеприпаси и оръжия с дронове на щурмовата група, която е успяла да напредне. Успешната инфилтрация с повече малки щурмови групи поставя основите на разпад на отбранителната линия, защото заетата нова позиция/заетите нови позиции се ползва/се ползват за директни боеве с украинските защитници, които по презумпция са по-малко и ако не дойде подкрепление от пехота, в крайна сметка се стига до отстъпление и "падане" на сектора.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Напук на руските удари: Киев обяви, че пуска парното. Зеленски каза същото за цяла Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО) 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна руска офанзива руска военна тактика FPV дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес