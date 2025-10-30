Русия намери отговор на най-ефективното украинско оръжие за сухопътната война: Украински анализ

"Днешните условия на война диктуват такива правила, че не е нужно да натискате силно с пехота по фланговете, за да обкръжите вражеска част, защото можете с дронове да наблюдавате и контролирате съответния сектор. Стига се дотам, че FPV дронове вече дежурят в режим на патрулиране - и можете дистанционно да прекъснете напълно комуникацията на обкръжената част с основните сили на врага. В зависимост от обкръжения сектор, пак заради дроновете е невъзможно каквото и да било да се приближи до "котела" - контролират се всички минимални движения в обкръжената зона и методично се унищожава цялата жива сила и техника там". Така известният украински военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", описа значението на дроновете за сухопътната война в Украйна.

FPV дроновете: Руснаците противодействат

В нов свой анализ украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща внимание на новостите в руската сухопътна военна тактика именно от гледна точка неутрализиране на най-силното украинско оръжие - FPV дроновете. Изводът му е следният - руското военно командване вече има комплексен подход как да се елиминира това предимство, като залага на по-големия брой войници, с които разполага, но не ги хвърля безогледно напред като пушечно месо, а действа с малки щурмови групи, подкрепяни от електронно разузнаване и снабдяване, с чиято помощ биват намирани места в украинската отбрана, където заради далеч по-малкия брой украински войници не са защитени дори основни точки, които трябва да бъдат подсигурени, за да се удържа даден сектор на фронта.

Машовец напомня, че в един момент от войната с помощта на FPV дронове Украйна е успявала да постигне безпрецедентна ефективност и да нанася огромни щети на руската пехота, тъй като всяка украинска част комплексно и интензивно е ползвала FPV безпилотни летателни апарати. Така руското числено превъзходство е почнало да няма значение що се отнася до надеждите на Кремъл за бързи и мащабни пробиви – защото с дроновете бързо се откриват всички сили, тръгнали в атака и бързо им се нанасят смъртоносни удари (създаване на т.нар. kill zones), а защитаващата се армия почти не понася загуби поради отпадналата необходимост да води боеве "гърди в гърди".

Русия обаче вече има отговор и на това, след като направи много опити да го открие – например чрез атаки с мотори, по 2-3 души, твърди Машовец. Отговорът по същността си е комплексен – руснаците внимателно са проучили, че в различните сектори на фронта украинските части са различни. На някои места имат много дронове и малко пехота, на други – по малко (или по повече) от всичко. И затова в основна руска цел се превръщат както украинските оператори на дронове, така и райони, където има по-малко украински войници и се образуват пролуки, трудни за наблюдение и защита дори с дронове, защото няма достатъчно очи да дежурят постоянно. Става въпрос за пролуки, които са особено важни и от гледна точка военна стратегия – важни точки по сектори, които трябва да бъдат защитени, но заради малкия брой украински войници даже това е много трудно. Съответно, сега руснаците ползват щурмови групи, които се "инфилтрират" в украинските отбранителни линии, но не просто сляпо напред, а след внимателно разузнаване с дронове къде може да се очаква най-голям шанс за успех и със снабдяване с храна, вода, боеприпаси и оръжия с дронове на щурмовата група, която е успяла да напредне. Успешната инфилтрация с повече малки щурмови групи поставя основите на разпад на отбранителната линия, защото заетата нова позиция/заетите нови позиции се ползва/се ползват за директни боеве с украинските защитници, които по презумпция са по-малко и ако не дойде подкрепление от пехота, в крайна сметка се стига до отстъпление и "падане" на сектора.

