Първа официална сделка за AI музика: Universal Music сбъдна страховете на артистите

Гигантът в музикалната индустрия Universal Music Group обяви, че е сключил лицензионна сделка със стартиращата компания за музика Udio, в първото по рода си сътрудничество в индустрията, чиято цел е да стартира платформа за AI творчество през следващата година. Universal и Udio заявиха, че тяхната платформа, която все още няма име, "ще се захранва от нова, авангардна технология за генериране на изкуствен интелект, която ще бъде обучена на базата на оторизирана и лицензирана музика". Те добавиха, че са уредили нерешен случай на нарушение на авторски права, без да уточняват финансовите условия, предаде АФП.

Споразумението идва в момент, в който артистите, от автори до музиканти и разработчици на видеоигри, се страхуват от евентуалното си заместване от AI модели, обучени на базата на десетилетия творчество, създадено от хора, докато платформите за стрийминг на музика вече отчитат нарастващ поток от песни, генерирани от компютри.

Музикалната индустрия срещу AI

Снимка: iStock

AI фирми, от лидера в индустрията OpenAI до музикални специалисти като Udio и конкурента Suno, са били обвинявани от големи звукозаписни компании, че използват техните песни, за да "обучават" модели на изкуствен интелект, които могат да произвеждат музика, имитираща човешките артисти.

Притежателите на права са поискали по-строги ограничения върху дейността на разработчиците на изкуствен интелект, включително прозрачност относно изходния материал, който са използвали, и гаранции за техните приходи. Стартъпите са "ангажирани в най-голямото нарушение на авторските права, което е виждано", заяви шефът на Международната конфедерация на музикалните издатели (ICMP) Джон Фелан миналия месец.

Снимка: iStock

А Американската асоциация на звукозаписната индустрия, търговска група в САЩ, заведе дело през юни 2024 г. срещу Udio и Suno. В контраст с това, сделката от днес показа пътя към "здравословна търговска екосистема на изкуствен интелект, в която артисти, композитори, музикални компании и технологични компании могат да процъфтяват", посочи шефът на UMG Луциан Грейндж.

По-широките преговори между музикалните компании и технологичните фирми за лицензирането на произведения за изкуствен интелект продължават, съобщава БГНЕС.