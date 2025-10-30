Подозират хакерска атака срещу градския транспорт в балканска столица

Компанията за градския транспорт в столицата на Хърватия Загреб превантивно изолира информационната си система тази сутрин. Причината е предполагаем опит за кибератака. Новината съобщава хърватската медия "Индекс". „Въведени са протоколи за сигурност за защита на системата и в сътрудничество с компетентните органи и външни експерти работим по оценката и анализа на ситуацията“, заявиха от компанията, която отговаря за градския транспорт в хърватската столица.

Какво е засегнато?

Трамвайният и автобусният транспорт функционират безпроблемно, но поради превантивна изолация на информационната система, пунктовете за продажба и гишетата за продажба на въжената линия временно не работят. Възможността за плащане на транспортни услуги чрез приложението MojZET и използването на уеб портала moj.zet.hr също временно не е налична.

Все още действат платените и предплатени физически карти, а хартиени билети се предлагат за плащане на транспортни услуги от шофьори и на киоски на договорни партньори.

„Ще информираме обществеността своевременно за резултатите от анализа и по-нататъшните стъпки“, казаха от ZET.

Други хакерски атаки срещу балкански столици

