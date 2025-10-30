СЕМ наказва Big Brother: Обижда хората с различна сексуална ориентация

Две от най-гледаните ТВ риалити програми в България се оказаха сериозни нарушители, според Съвета за електронни медии (СЕМ), на чието заседание днес бяха съобщени интересни констатации. От СЕМ са открили нарушения в предаванията Big Brother и "Диви и красиви", излъчвани по Нова телевизия. В докладите на дирекция "Мониторинг и анализи" относно съдържанието на въпросните риалити формати е посочено, че в първото предаване е установена сцена с език на омразата към хора с различна сексуална ориентация, както и случаи на вербална агресия, за които ще бъдат предприети административно-наказателни действия.

В същия доклад относно предаването "Диви и красиви" са отчетени и нередности относно рекламата. Става дума за липса на обозначение за продуктово позициониране в част от епизодите. В доклада си Зорница Гюрова посочва, че до СЕМ са изпратени 16 зрителски писма с критични мнения за двете предавания, които са били стимул за регулатора да им направи мониторинг.

СЕМ обича да наказва ТВ риалитита

Припомняме, че през последните месеци Съветът за електронни медии прави сравнително редовни мониторинги на предаванията, които се радват на висок рейтинг в телевизиите. През месец март СЕМ наказа предаването Hell's Kitchen с мотив, че засяга човешкото достойнство. Причина за наказанието беше отношението на шеф Виктор Ангелов към някои от участниците.

През месец юни СЕМ отново откри нарушения, но този път в предаванията "Като две капки вода", "Един за друг" и др. Последваха доклади за "Ергенът" и "Ергенът: Любов в рая".

