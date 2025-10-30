Арне Слот с абсурдно оплакване след отпадането от Карабао Къп

Наставникът на Ливърпул Арне Слот се оплака от липсата на дълбочина в състава си след загубата от Кристъл Палас с 0:3 на "Анфийлд", която изхвърли отбора от Карабао Къп. Специалистът погледна към съставите на Манчестър Сити и Челси за мачовете им в турнира и видя по-голяма дълбочина при тях, докато по думите му, той можел да включи от пейката единствено тинейджъри. Именно Слот обаче реши да остави всичките си звезди извън групата за мача с Палас.

Слот се оплака от дълбочина в състава на Ливърпул след похарчени 450 млн. паунда през лятото

"Видях стартовия състав на Манчестър Сити и в него нямаше нито един титуляр от уикенда, но ми се стори, че това е най-добрият им отбор", заяви Слот. А после продължи: "Челси може да включи Естевао... а след като направих две смени тази вечер, имахме шест тийнейджъри."

Ливърпул действително излезе с много подмладен състав и почти без титулярни футболисти, но това бе треньорско решение, като всички звезди - от Мохамед Салах, през Върджил ван Дайк, до Доминик Собослай бяха на трибуните и гледаха срещата. А оплакването на Слот звучи абсурдно за фенове в социалните мрежи, след като Ливърпул похарчи близо 450 млн. паунда за нови играчи.

На практика Арне Слот не получи единствено Марк Гехи от Кристъл Палас, който Ливърпул опита да привлече в края на летния трансферен прозорец, но лондонският клуб блокира транфсера, тъй като не можа да му намери заместник. "Червените" все пак привлякоха защитник - Джовани Леони, но той получи тежка контузия и ще отсъства дълго. Слот обаче до голяма степен сам обрече Ливърпул на трета поредна загуба срещу Палас, лишавайки се от най-добрите си играчи в мач срещу един от най-солидните отбори на Острова.

