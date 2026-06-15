Българска музикална асоциация дава старт на лятното издание на "Сцена - нова музика" с безплатни концерти

След успешното реализиране на проекта „Сцена – нова музика“ през 2025 г., Българска музикална асоциация поставя началото на неговото ново лятно издание – серия от безплатни концерти на открито, които ще се проведат в София в периода юни – септември 2026 г.

Началото на програмата ще бъде поставено на 20 юни от 19:00 ч. в Градинката „Кристал“, където публиката ще може да чуе концертите на групите Цвет и Rosette. Събитието е със свободен достъп и поставя началото на поредица от срещи между млади артисти и нови публики в градската среда.

Цвет е млада софийска инди/алтернативна рок група, която развива собствен авторски звук и вече привлича внимание на независимата сцена със своя емоционален и директен подход към писането на музика.

Rosette е създадена в София през ноември 2024 г. от млади музиканти, обединени около интереса към мелодията и силния авторски текст. В музиката си групата търси по-мек, но експериментален подход, който развива звученето без да отнема от мелодичността, а всички техни песни са създавани на български език.

Изява на млади артисти

Програмата цели да даде сцена за изява на млади музиканти, да насърчи създаването и представянето на нова българска музика и да разшири достъпа до културно съдържание в градската среда. В рамките на инициативата ще бъдат организирани три концерта в различни локации в столицата, като участие ще вземат шест млади групи, част от тях вече преминали през предишното издание на проекта, а други съвсем нови имена от независимата музикална сцена.

Освен концертната програма, проектът продължава и своята менторска линия на работа. Участниците ще получат подкрепа в подготовката и реализацията на участията си, ще развиват умения за работа в реална концертна среда и ще придобият практически опит в организацията и представянето на музика на живо пред разнообразна публика.

Лятното издание на „Сцена – нова музика“ ще изведе музиката извън традиционните концертни пространства и ще създаде възможност за среща между младите артисти и нови публики, включително случайни минувачи и хора, които не са обичайна аудитория на независимата музикална сцена.

Концертите ще се проведат в открити пространства в София, сред които градинката „Кристал“ и сцената в градинката „Майчин дом“, с финансовата подкрепа на Столична община – Лятна програма, както и районните общини Средец и Сердика.

Ментор и творчески ръководител на инициативата е Васил Гюров – музикант с дългогодишен опит и един от двигателите зад проекта „Сцена – нова музика“.

С инициативата Българска музикална асоциация продължава последователната си работа за развитие на млади таланти, създаване на устойчиви възможности за професионална реализация и разширяване на присъствието на съвременната българска музика в публичното пространство.

Повече информация за следващите концерти и участници ще бъде публикувана в каналите на Българска музикална асоциация.