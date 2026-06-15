Наближава концертът на Yngwie Malmsteen и Rivetskull у нас

Остава само месец до концерта на Yngwie Malmsteen и първото гостуване на сиатълската банда Rivetskull у нас! Комбинацията от неокласическия стил на Ингви и сиатълското звучене на Rivetskull обещава много силна вечер и приятни емоции на 15 юли в Joy Station.

Наскоро директно от студиото си Маестрото изпрати покана към феновете у нас. Вижте я:

Предстои страхотна вечер за феновете на китарното майсторство и класическия звук.

Билети за събитието са в продажба онлайн от ТУК и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а може да бъде сканирана директно от телефон.

От 17 юни цената на билетите ще е 55 евро, а в деня на концерта и на място в залата 60 евро.

Деца до 7 годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

BGTSC е член на сдружението „Сцена музика“ и спазва приетия Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България!

Предстои обявяването на допълнителна информация!