Клубът на „чувствителните стомаси“ има 4 нови попълнения

Помните ли онова усещане след леден айрян в горещините? Или след купичка извара с мед за лека вечеря? А помните ли какво идва после?

Ако веднага се сетихте за тежестта и усещането, че коремът ви е в петия месец – добре дошли в клуба! Това е може би най-големият клуб в България, чиито членове отказват да признаят, че членуват в него. Вместо това масово се успокояваме с реплики като: „Просто днес стомахът ми е по-чувствителен“ или „Не ми понася тежка храна“.

Спойлер: Не сте прекалили. Заради лактозата е.

Добрата новина е, че вече не трябва да избирате между любовта към млечните продукти и личния си комфорт. И ако досега безлактозната серия на „Димитър Маджаров“ спасяваше положението с кисело и прясно мляко, сирене и кашкавал, сега серията Lacto Free сериозно вдига залозите. Към нея се присъединяват четири нови попълнения: айрян, кефир, извара и заквасена сметана.

Какво крие новата безлактозна серия Lacto Free на Димитър Маджаров?

Лактозата е млечната захар. За да я разгради, тялото ни произвежда ензима лактаза. Проблемът е, че с възрастта (и с натрупването на стрес) този ензим започва прогресивно да намалява. Резултатът е класическа несподелена любов: вие обичате мляко, но то вас – не особено.

При Lacto Free серията магията всъщност е технология: ензимът лактаза се добавя предварително. Той разгражда млечната захар още преди продуктът да е стигнал до стомаха ви. Лактозата в готовия продукт е под 0.1% – което е напълно безопасно за хора с непоносимост.

Протеините, калцият и витамините (A, D, B2) обаче си остават вътре. Закваската също е традиционната българска (Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus). Вкусът и текстурата са абсолютно същите, каквито ги познавате. Просто дискомфортът го няма.

Как изглежда един ден без лактоза

Юлия Маджарова, ръководител на мандрата в Стамболийски, обяснява разширяването на серията съвсем просто: „Решихме да разширим серията, така че човек да може да използва Lacto Free в менюто си през целия ден, ако реши“.

Продажбите на серията за 2025 г. са скочили с близо 70% спрямо предходната година, което показва едно – телата ни се променят и е супер, че храната ни се променя заедно с тях.

И тъй като не обичаме маркетингови клишета, ето как би изглеждал един Lacto Free ден в реалния живот:

Сутрин: Кефир с малко мед и орехи (или класическо капучино с безлактозно прясно мляко). Бързо, засищащо и без онази странна тежест в началото на работния ден.

Кефир с малко мед и орехи (или класическо капучино с безлактозно прясно мляко). Бързо, засищащо и без онази странна тежест в началото на работния ден. Обяд: Свежа салата с кубчета безлактозно сирене и студен айрян. Спасител за летните жеги. Не ви се спи и можете да изкарате следобедните срещи, без да мислите за корема.

Свежа салата с кубчета безлактозно сирене и студен айрян. Спасител за летните жеги. Не ви се спи и можете да изкарате следобедните срещи, без да мислите за корема. Следобед: Сандвич с безлактозен кашкавал върху пълнозърнест хляб или лека разядка от безлактозна извара с магданоз и зехтин.

Сандвич с безлактозен кашкавал върху пълнозърнест хляб или лека разядка от безлактозна извара с магданоз и зехтин. Вечер: Крем супа, завършена с лъжица гъста заквасена сметана, или паста с бял сос. За десерт – парфе с горски плодове и безлактозно кисело мляко.

Резултатът? Денят свършва, а стомахът ви не се опитва да води разговори с вас.

За кого е всичко това?

Очевидният отговор е: за хората с лактозна непоносимост, които в Европа са между 30% и 50% от възрастното население (и доста от тях дори не го подозират).

По-малко очевидният отговор е, че Lacto Free е за всеки. За спортистите, които търсят лесно и бързо усвоими протеини без тежест преди тренировка. За хората с по-бавен метаболизъм. И за тези, които просто предпочитат по-мекия и нежен вкус на млечните продукти.

Четирите нови продукта вече могат да бъдат намерени онлайн, например в ebag, в търговски вериги като Фантастико и Хит, супермаркети VMV, Фреш Маркет и Лекси.

Ако все още се чудите дали това е вашият продукт, направете си експеримент: заменете стандартните млечни продукти с Lacto Free за 2-3 дни.

Коремът ви сам ще ви каже „Благодаря!“.