Хартиената фактура за вода в София отива в миналото

От 19 април 2026 година влязоха в сила изменения в Общите условия на “Софийска вода”, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Според измененията, на клиентите на дружеството ще бъдат издавани електронни фактури, освен ако изрично не са заявили желание да им бъдат издавани хартиени. Предвиден е 6-месечен преходен период, в който клиентите трябва да подадат към ВиК оператора заявление, в което да посочат актуален имейл адрес, на който да получават електронната си фактура, или желанието си за хартиена фактура. Бланка на заявлението клиентите могат да изтеглят от сайта на дружеството http://www.sofiyskavoda.bg или да получат в Центровете за обслужване на клиенти. Важно е то да бъде попълнено и подписано от титуляра на партидата или негов пълномощник.

Клиентите, които вече са абонирани за електронна фактура, не е необходимо да подават заявление.

След попълване и подписване на заявлението, то трябва да бъде подадено към дружеството по един от следните начини:

· Онлайн, през формата за онлайн комуникация на сайта https://www.sofiyskavoda.bg/qa (приложена снимка или сканирано копие)

· Физически, в Центровете за обслужване на клиенти

· По пощата, на адрес бул “Цар Борис III” №159

· Физически, в офисите на “Изипей” и “Фастпей”

Най-лесният начин за подаване на информация за актуален имейл адрес за получаване на електронна фактура е директно през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”, в секция “Заявка за е-фактура”, като там не е необходимо предварително да се попълва заявление. Клиентски профил може да се направи по всяко време в няколко лесно стъпки.

В месеца след подаване на информацията за актуален имейл адрес клиентът започва да получава електронна фактура на подадения от него имейл.

В случай, че в рамките на 6-месечния преходен период клиентът не подаде информация за получаване на електронна фактура или не заяви желание за хартиена, считано от 19 октомври 2026 г. изпращането на фактура ще бъде преустановено. Издадените фактури ще бъдат съхранявани в електронен архив на сайта на дружеството за срок от 36 месеца. В този период те могат да бъдат достъпени през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”.

Подробна информация за измененията в Общите условия на “Софийска вода” можете да откриете на сайта на дружеството.