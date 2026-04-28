Първа инстанция прекрати делото срещу Петков и Божанов, прокуратурата пак не може да пише обвинения

Неспособността на прокуратурата да съставя обвинителни актове се превърна в нещо обичайно през последните години, а най-актуалният пример се оказва делото срещу бившия премиер и съосновател на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Процесът бе по обвинения, свързани с оказван натиск върху бившия министър на електронното управление в кабинета "Денков" Александър Йоловски. Днес, 28 април, Софийският градски съд (СГС) прекрати делото и върна обвинителния акт на прокуратурата.

Решението не е окончателно и може да се обжалва на втора инстанция.

Съществени процесуални нарушения

Основанието за него е, че са налице съществени процесуални нарушения, неясноти, непълнота и бланкетни обвинения, а конструкцията е сложна и хипотетична. Тези нарушения водят до нарушаване правото на защита на всички страни по това дело - и на прокуратурата, и на защитата, и на частния обвинител Александър Йоловски, отсече съдът.

Това бе втори опит за старт на процеса. През декември делото не тръгна, след като първоначално определеният съдия Емил Дечев си направи отвод. Искането дойде от прокуратурата с аргумент, че той е бил заместник-министър в кабинет на Петков и това може да постави под съмнение безпристрастността му.

Защо бяха обвинени Петков и Божанов?

Обвинителният акт беше внесен в съда в началото на октомври миналата година. Според прокуратурата Кирил Петков е упражнил принуда спрямо Йоловски, докато срещу Божидар Божанов е повдигнато обвинение за престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

Според обвинението Петков е опитал да принуди Йоловски да извърши нещо против волята си. На 2 октомври 2023 г., в заведение в София, той с агресивен тон казал на бившия министър на електронното управление, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов. Казал също, че всичко, което Йоловски прави като министър, включително провеждането на обществени поръчки, трябва да се обсъжда със съпредседателя на "Да, България" твърди прокуратурата.

Обвинението сочи, че Петков заплашил, че в противен случай ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план. Заради това на бившия министър на електронното управление и семейството му е осигурена охрана. По делото е изготвена и експертиза за състоянието на Йоловски, според която той е развил тревожно разстройство с остро начало - със страхови изживявания, безсъние и натрапливи мисли, прераснали в хроничен стрес и атопичен дерматит.

За Божанов прокуратурата твърди, че в периода от 20 май до 17 юни 2022 г. в София, като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и по Вътрешните правила на министерството и предоставил на изпълнителния директор на ИА "Инфраструктура на електронното управление" флашка с файл с техническа спецификация. Указал тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв. Въпросната спецификация давала предимство на консорциум на търговски дружества при участие и класиране за изпълнител на обществената поръчка, твърди държавното обвинение.

"Съдът прекрати съдебното производство срещу мен и Кирил и върна делото на прокуратутата. Защото обвинителният акт е негоден, неясен и с неостраними нарушения", написа Божидар Божанов във Facebook след решението. "И тази политическа атака катастрофира. Още на първото заседание. Защото има разлика между очернящи статии в жълти медии и обвинителен акт - вторият трябва да борави с доказателства и логика, а не с внушения. Ако прокуратурата реши да си пренапише обвинителния акт и в тази връзка ми поиска отново имунитета, ще си го дам отново в първия възможен момент. Защото тази глупост трябва да приключи възможно най-бързо".

Припомняме, че след като двамата с Петков се отказаха от депутатските си имунитети и получиха обвиненията си, им бяха наложени парични гаранции от по 10 000 лева. Защитата им ги оспори с аргумент, че няма опасност нито от укриване, нито от извършване на ново престъпление. Съдът обаче потвърди мерките, като се мотивира, че народните представители разполагат с широки контакти и потенциал да влияят върху разследвания.