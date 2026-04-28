Подписката срещу Евтим Милошев се пропуква - артисти отричат участие

Спорът около писмото на културни дейци срещу евентуалната номинация на Евтим Милошев за министър на културата се разпалва, след като се появиха данни за включени имена без знанието на самите артисти. След първоначалната информация, която Actualno.com разпространи, че в подписката фигурират без съгласие имената на Диана Андреева-Попйорданова и Деян Статулов, към тях вече се добавят и популярни артисти като Любо Киров, Владимир Ампов - Графа и група "Остава". По информация, с която разполагаме, и техните имена са били използвани без изричното им съгласие.

Това поставя под сериозно съмнение достоверността и представителността на разпространеното до медиите писмо, което беше представено като "подписано от десетки известни личности от културните среди".

Спорното писмо

Самото писмо съдържа остри критики към идеята Евтим Милошев да оглави Министерството на културата, както и към обсъжданото сливане на културното ведомство с Министерството на туризма. Според авторите подобен ход би довел до "ликвидация" на културния сектор и до подчиняването му на пазарна логика.

В текста се твърди още, че евентуалното назначение на Милошев би създало конфликт на интереси заради бизнеса му в сферата на филмовата индустрия, който разчита на публично финансиране.

Културните дейци настояват за запазване на самостоятелно Министерство на културата и предупреждават за протести, ако предложенията бъдат реализирани.

На този фон обаче появата на имена без знанието на самите хора хвърля сянка върху цялата инициатива.