Пиян мъж стои зад част от бомбените атаки на Балканите

28 април 2026, 17:09 часа
Пиян мъж стои зад част от бомбените атаки на Балканите

Пиян 50-годишен мъж от Дубровник е отговорен за фалшивия сигнал за поставено взривно устройство в две дубровнишки училища във вторник, съобщи хърватската медия "Индекс". Той е подал фалшивия сигнал по телефона около 12.00 часа и срещу него се водят полицейски действия.„След получаване на сигнала, полицейски служители незабавно са изпратени на място и са извършили проверки на образователни институции, след приключването на които е установено, че сигналите са неверни“, съобщиха от полицията.

Нови съобщения в Загреб днес, училищата са евакуирани

Междувременно, някои начални и средни училища в Загреб получиха нови съобщения за бомби тази сутрин. Според читатели, няколко училища в района на Загреб са евакуирани. Загребската полиция потвърди, че е запозната със съобщенията и че полицейски служители са на място, извършвайки необходимите проверки. ОЩЕ: Бомбени заплахи срещу криптовалута: Изнудват училища в София

Вълна от фалшиви съобщения в Хърватия

Припомняме, че вчера беше регистрирана нова вълна от фалшиви бомбени заплахи, довели до евакуацията на множество училища в Загреб, Сплит, Риека и Дубровник, както и на сградата на кметството на Загреб и Арена Център. Някои медии също получиха фалшиви съобщения.

Припомняме, че фалшиви бомбени заплахи имаше и срещу други балкански солици, сред които и българската София. Сигнали за бомби имаше и срещу босненската столица Сараево. ОЩЕ: Хибридна война на Балканите? Още една столица под прицела на бомбени заплахи

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
