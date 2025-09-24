Над 55 часа сайтът на "24 часа" не е достъпен

Близо 60 часа сайтът на "24 часа" не е достъпен онлайн, като според медията проблемът е в сериозен технически срив при доставчика на облачната услуга. В публикация във Facebook страницата на медията се посочва, че засегнати са и всички останали сайтове на Медийна група "България". "И въпреки че вината не е в екипа на "24 часа", както и отстраняването на повредата, ние сме длъжни да ви обясним какво се случва", пишат от екипа на медията.

Защо няма онлайн достъп

Снимка: iStock

Според обяснението, в 2 часа през нощта на 22 септември облачната услуга, която ползва "24 часа", е била изключена и часове наред нямало обяснение защо, чак в късния следобед на 22 септември на "24 часа" е казано, че причината се крие в изгорели устройства.

"За наше огромно съжаление и до момента техническите проблеми не са отстранени и сайтът на "24 часа" остава недостъпен (...). Благодарим ви, че сте с нас и в този тежък момент!", казват още от медията.

Припомняме, че през 2019 г. отново имаше срив и сайтът на медията беше недостъпен, но за много по-кратък период.