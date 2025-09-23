Експерт: Всяка втора капка вода не достига до потребителя

"Инфраструктурният аспект е много важен за загубите на вода. Изнесоха се рекордни цифри на загуби. В Европейски съюз ние сме безспорен лидери в това отношение с декларирани над 60% загуби. Това означава, че реално всяка втора капка изтича в земята. Тя реално не достига до потребителя, за който реално е била заделена и предназначена". Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките.

Според него основното внимание трябва да се обърне върху нашата роля в този процес на управление на водните ресурси. И на гражданите, но в по-голяма степен на структурите, които отговарят за това. Има към хората един призив за икономисване на вода, то е в цял свят. Тъй като знаем, че в световен план водните ресурси също намаляват, защото имаме едно увеличаващо се население и имаме един воден ресурс, който става все по-замърсен, все по-лошо качество. Това е сред приоритетите на всички световни организации, включително и на ООН.

"Голяма роля има климата. Ролята на климатичната цикличност и на промените в климата, които доведоха до това да се стигне вече до водната криза, която имаме. Защото ако допреди 5-6-7 години имаше един период с сравнително добри валежи, по-големи валежи от средните за последните 30 години, сега влязохме в един период, в който в последните 5-6 години валежите са ни много ниски. Това лято, например - ако вземем юни, юли, август, той е второ по сухота за последните 20 години. Само лятото на 2012-та беше по-сухо, но тогава, преди това имаше години с по-обилни валежи. Докато сега тази година идва като трета подред с едни такива доста по-нормални валежи", заяви професорът.

Това, което се повтаря няколко години подред, се превръща в източване на водните ресурси. Ако ние направим справка с язовирите на една и същата дата последните 3 години, ще видим как всяка година спадат с 3-4% надолу, каза още той.

Проф. Гачев говори и за замесените изключително голям брой министерства и агенции, което пречи на разпределението на водните ресурси: Водата едновременно се ползва за енергетика, едновременно се ползва за напояване и в един момент остава без вода - липсва синхрон. "Всеки един сектор има своите потребности, но основният приоритет трябва да бъде питейно-битовото водоснабдяване, покриването на основни нужди, защото това носи и здравен риск за населението". Ако погледнем дългосрочно как стоят нещата с водните ресурси, ние би трябвало да имаме вода, смята експертът.

